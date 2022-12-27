logo

BTC/USD

16836.23

ETH/USD

1218.47

LTC/USD

70.04

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ударов россиян по энергетике Украины теперь может быть меньше: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Ударов россиян по энергетике Украины теперь может быть меньше: какая причина

Привлекательность уничтожения ракетного потенциала РФ на ее же территории перевешивает любые эскалационные опасения

сегодня, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинские войска наносят более решительные удары по целям в глубине российской территории. По оценкам Киева, вооруженные силы РФ ведут боевые действия на пределе своих обычных возможностей. Пока украинские атаки на российские аэродромам в тылу России, якобы не нанесли серьезного ущерба, но эти удары. Как минимум заставили военное руководство РФ дать команду экстренно перемещать стратегическую авиацию еще дальше на дальше на Восток. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The New York Times". 

Ударов россиян по энергетике Украины теперь может быть меньше: какая причина

Самолеты. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, перемещение авиации в глубь территории РФ усложнило Москве дальнейшее проведение террористической кампании по нанесению ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины.

"NYT" пишет, что Россия запускает крылатые ракеты с бомбардировщиков, которые взлетают с пострадавших аэродромов. Более того, взрывы на российских аэродромах потенциально могут уничтожить ракеты на земле до того, как они смогут быть развернуты.

Учитывая широко распространенное в Киеве среди чиновников и гражданских лиц мнение о том, что Россия не может сделать Украине больше, чем она уже делает, если не считать ядерной интенсификации, привлекательность уничтожения ракетного потенциала РФ на ее же территории перевешивает любые эскалационные опасения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Бундестаге обрушились с критикой на Шольца: совершил грубую ошибку с отказом передать танки Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему Беларусь может стать союзником Украины – чем закончится прямое вступление РБ в войну. Эксперты детально разобрались в ситуации.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/live/2022/12/27/world/russia-ukraine-news/with-bold-strikes-inside-russian-territory-ukraine-makes-calculation-that-russia-has-reached-its-limit?smid=url-share
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!