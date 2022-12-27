Ударов россиян по энергетике Украины теперь может быть меньше: какая причина

Украинские войска наносят более решительные удары по целям в глубине российской территории. По оценкам Киева, вооруженные силы РФ ведут боевые действия на пределе своих обычных возможностей. Пока украинские атаки на российские аэродромам в тылу России, якобы не нанесли серьезного ущерба, но эти удары. Как минимум заставили военное руководство РФ дать команду экстренно перемещать стратегическую авиацию еще дальше на дальше на Восток. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Самолеты. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, перемещение авиации в глубь территории РФ усложнило Москве дальнейшее проведение террористической кампании по нанесению ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины.

"NYT" пишет, что Россия запускает крылатые ракеты с бомбардировщиков, которые взлетают с пострадавших аэродромов. Более того, взрывы на российских аэродромах потенциально могут уничтожить ракеты на земле до того, как они смогут быть развернуты.

Учитывая широко распространенное в Киеве среди чиновников и гражданских лиц мнение о том, что Россия не может сделать Украине больше, чем она уже делает, если не считать ядерной интенсификации, привлекательность уничтожения ракетного потенциала РФ на ее же территории перевешивает любые эскалационные опасения.

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