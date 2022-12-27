Почему Беларусь может стать союзником Украины – чем закончится прямое вступление РБ в войну

Российский и белорусский диктаторы – Путин и Лукашенко – вновь проводят очные переговоры (наверное, десятые за год). Теперь общаются на неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге. Тем временем стало известно, что части российской танковой армии переброшены в Республику Беларусь (РБ) – якобы для проведения учений. Какие прогнозы касательно дальнейшего вовлечения Беларуси в войну против Украины? Пойдет ли на это Лукашенко? Готовы ли мы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Если Лукашенко рискнет напасть, если не выдержит путинского давления, то войска РБ будут быстро разгромлены

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассуждает так:

"Если Лукашенко будет провоцировать вступление Беларуси в открытую войну против Украины, это станет началом быстрого краха его режима. Более того – такой поворот событий может ударить по самой России. И военные, и гражданские могут подняться против Лукашенко. А Беларусь станет объективным союзником и Украины, и Запада – против России, которая в итоге получит удар с тыла".

По мнению генерала, Лукашенко это понимает, потому так усиленно лавирует, стараясь не втянуться в глобальную войну. Хоть и предоставляя россиянам белорусские аэродромы, полигоны, вооружение, боеприпасы.

"И он будет тянуть до последнего, чтобы сохранить себя, свой режим до переломного момента в этом конфликте, – считает Николай Маломуж. – А когда неминуемая победа Украины будет закреплена нашими очередными успехами на фронте, Лукашенко может начать выторговывать себе индульгенции – при поддержке Турции и Китая. Пытаясь сохраниться после этой войны. Шанс невелик (мы не забудем, что 24 февраля российские войска вторглись к нам, в том числе, с территории РБ, а также, что оттуда по нам периодически летели ракеты), но есть".

Если же он рискнет напасть, если не выдержит путинского давления, то войска РБ (или их смешанная с россиянами группировка) будут быстро разгромлены, уверен генерал. Напоминая, что ВСУ держат значительные силы и средства в районе белорусско-украинской границы. К тому же, часть белорусских армии и общества, не желающие воевать с Украиной, сметут лукашенковский режим, уверен эксперт.

"Потому что прямое вступление РБ в войну станет детонатором массовых выступлений против Лукашенко внутри Беларуси", – прогнозирует Николай Маломуж.

Минском и Москвой еще не принято окончательное решение

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что в данный момент происходит вовлечение РБ в военное пространство РФ. По его мнению, говорить о том, что готовится большее наступление на Украину со стороны Беларуси – преждевременно. Речь идет скорее об отвлекающих маневрах, чтобы мы держали на северной границе большую боеспособную военную группировку.

"Но главный приоритет сегодня у Лукашенко – получить для РБ газ на 2023 год по среднероссийской цене. Он всегда говорил, что мечтает, чтобы цена на газ в Могилеве была такой же, как в Смоленской области. Отсюда и продолжающиеся переговоры. Пока согласия РФ на воплощение этого плана Лукашенко нет", – отмечает эксперт.

Что касается военного союза РБ и РФ, надо понимать, поясняет он, что речь идет о военном укрепление Беларуси, но не столько на украинском направлении (южном), сколько на севере РБ (Литва, Польша).

"И Лукашенко, и Путин держат в уме проблему Калининграда. На случай непредвиденных обстоятельств, связанных с блокированием транзита через Калининградскую область, а также учитывая, что происходит серьезное усиление северо-восточного фланга НАТО (прежде всего Польши, где увеличивается военная группировка, в том числе за счет американских солдат), укрепляется на соответствующем направлении – северо-западном – и Беларусь. Именно в этом ракурсе стоит рассматривать поставки в РБ комплекс противоракетной обороны С-400. Да, они могут быть переброшены, в случае нападения на Украину, на южное направление, чтобы с воздуха прикрывать наступление российских и белорусских частей. Но пока, похоже, приоритет – Польша, Литва, ради Калининградской области РФ", – поясняет Вадим Карасев.

Плюс, акцентирует он, продолжается в РБ история с самолетами МиГ. Их модернизация, переоборудование для несения мощных боезарядов, о чём говорилось во время недавнего визита Путина в Беларусь.

"Безусловно, есть опасения, что в любой момент со стороны РБ может начаться новое наступление. Об этом свидетельствует и недавняя информация о переброске в Беларусь части российской танковой армии. Но сейчас группировка, сосредоточенная там, не настолько боеспособна и многочисленна, чтобы прогнозировать наступление в ближайшее время, – считает эксперт. – Пока больше похоже на укрепление позиций, накопление резерва, чтобы после завершения переговоров между Минском и Москвой по всему комплексу проблем (военных, военно-технических, военно-оперативных, энергетических), принимать окончательное решение. Но это уже будет в начале 2023 года".

На сегодняшний день угрозы открытия второго фронта с северного направления нет

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что ситуация вокруг возможности вступления Беларуси в войну осталась такой, как и раньше.

"На Лукашенко давят из Кремля, но он сопротивляется и всячески оттягивает момент открытого вовлечения в войну, – поясняет эксперт. – На сегодняшний день угрозы открытия второго фронта с северного направления нет, потому что нет войск, которые могли бы начать такое наступление. Когда они начнут там собираться, тогда и можно будет делать прогнозы".

В то же время, Денис Попович уверен, что игнорировать опасность со стороны Беларуси нельзя, даже если сейчас она невелика. ВСУ, акцентирует он, об этом знают – и готовятся.

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