Итоги встречи Путина и Лукашенко: каковым может быть дальнейшее участие Беларуси в войне

В Минске прошла встреча двух диктаторов – российского Владимира Путина и белорусского Александра Лукашенко. Согласно официальным данным, стороны обсудили совместное производство новой военной техники и подготовку белорусских военных летчиков россиянами. Также Путин и Лукашенко якобы говорили об экономическом сотрудничестве между своими государствами, а самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) даже высказался о "необходимости диалога с Западом". Какие выводы можно сделать по итогам встречи? Каковым может быть дальнейшее участие Беларуси в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Главный вывод из вчерашней встречи двух диктаторов – мы окружены с севера и востока врагом, который не остановится

Политический аналитик Павел Нусс напоминает, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что кровавый диктатор Путин хочет заставить союзника-Лукашенко открыто вступить в войну против Украины.

"С Даниловым часто могу соглашаться, но не в данном случае, – отмечает аналитик. – Ничего, кроме декларативных и политтехнологических целей эта встреча не несла. Визит Путина к Лукашенко нужен был самому Лукашенко – для усиления своего влияния на окружение, которое уже начало ориентироваться на российских кураторов. К последним Лукашенко ездил буквально по вызову, но Путину пока нужен относительно сильный Лукашенко в Беларуси".

Главным выводом из вчерашней встречи двух диктаторов Павел Нусс считает следующий – мы окружены с севера и востока (частично с юга также) врагом, который не остановится, и которого жизненно необходимо уничтожить.

"Что касается возможного повторного наступления врага из Беларуси на Киев, то, в отличие от 24 февраля, украинская армия лучше подготовлена к подобному. ВСУ получили опыт боевых действий, современное оружие. Морально-психологическое преимущество также на стороне украинских военных, – подчеркивает эксперт. – Они не просто защищают свою землю – после преступлений оккупантов в Буче и многих других городах, никто не захочет уступать врагу и метр украинской земли".

В обозримом будущем всё останется на том же уровне – Беларусь не будет делать больше, чем уже делает

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

"Судя по тому, что было озвучено, ни Минск, ни Москва своих целей не достигли. Лукашенко больше говорил об экономике, Путин – о военно-технических моментах. То есть, Лукашенко хотел денег, а Путин – военной помощи".

Ничего бравурного мы не увидели и не услышали, отмечает эксперт. Соответственно, стороны не договорились. Правда, до конца мы этого не знаем, уточняет Андрей Еременко. Мало ли что там осталось за кулисами.

"Но пока, – продолжает эксперт, – похоже на то, что Лукашенко будет и дальше петлять, чтобы не войти в войну своей армией. Он что-то обещает Кремлю, проводит постоянные учения, делает мобилизацию, там печатают повестки. Белорусский режим делает всё, чтобы показать "мы в войну – хоть завтра, но пока не готовы". Думаю, продолжится аналогичная история. Путин же, вероятно, предупредил – не согласится Лукашенко открыто ввязаться в войну, не получит больше Беларусь денег от России. Будем смотреть, куда это в итоге приведет".

Андрей Еременко сомневается, что Беларусь в ближайшее время будет делать в этом конфликте больше, чем уже делает. Она и так, напоминает эксперт, предоставляет россиянам свою территорию (базы, аэродромы, полигоны, госпиталя, ремонтные предприятия), обслуживание, боеприпасы, военную технику. Единственное – не желает участвовать в войне своими войсками.

"Думаю, в обозримом будущем всё останется на том же уровне", – констатирует эксперт.

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