Итоги встречи Путина и Лукашенко: каковым может быть дальнейшее участие Беларуси в войне

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Минске прошла встреча двух диктаторов – российского Владимира Путина и белорусского Александра Лукашенко. Согласно официальным данным, стороны обсудили совместное производство новой военной техники и подготовку белорусских военных летчиков россиянами. Также Путин и Лукашенко якобы говорили об экономическом сотрудничестве между своими государствами, а самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) даже высказался о "необходимости диалога с Западом". Какие выводы можно сделать по итогам встречи? Каковым может быть дальнейшее участие Беларуси в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Политический аналитик Павел Нусс напоминает, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что кровавый диктатор Путин хочет заставить союзника-Лукашенко открыто вступить в войну против Украины.
Главным выводом из вчерашней встречи двух диктаторов Павел Нусс считает следующий – мы окружены с севера и востока (частично с юга также) врагом, который не остановится, и которого жизненно необходимо уничтожить.
Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:
Ничего бравурного мы не увидели и не услышали, отмечает эксперт. Соответственно, стороны не договорились. Правда, до конца мы этого не знаем, уточняет Андрей Еременко. Мало ли что там осталось за кулисами.
Андрей Еременко сомневается, что Беларусь в ближайшее время будет делать в этом конфликте больше, чем уже делает. Она и так, напоминает эксперт, предоставляет россиянам свою территорию (базы, аэродромы, полигоны, госпиталя, ремонтные предприятия), обслуживание, боеприпасы, военную технику. Единственное – не желает участвовать в войне своими войсками.
Читайте также на портале "Комментарии" - установлен исторический рекорд поставок газа "Газпромом": о какой стране идет речь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости