Установлен исторический рекорд поставок газа «Газпромом»: о какой стране идет речь

Российский газовый монополист "Газпром" 17 декабря обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба российского монополиста в Телеграмм.

Газпром. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%. Предыдущий исторический максимум был установлен 14 декабря.

"Газпром" якобы пошел навстречу запросу китайской стороны об увеличении суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC", — говорится в сообщении. Российский "Газпром" и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) переводят оплату за поставки по газопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани.

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