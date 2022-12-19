Несокрушимые 300 дней полномасштабной войны в Украине: основные выводы – прогнозы

Во вторник, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного российского вторжения. Какие основные выводы можно сделать на данном этапе? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Противостояние будет продолжаться до нашей победы

Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько акцентирует, что за 300 дней полномасштабной войны Украина доказала, что не является failed state (несостоявшимся государством) или страной error (ошибка), как еще называет нас российская пропаганда.

"Мы отстояли столицу – Киев, отбросили врага со многих захваченных им ранее территорий. Российские военные самолеты давно уже не залетают на контролируемую ВСУ территорию, понимая, что будут сбиты. Российские корабли держатся подальше от нашего побережья, потому что боятся быть потопленными. Вот уже 300 дней, как Украина демонстрирует полный политический консенсус вокруг противостояния агрессору, полную поддержку армии и масштабное волонтерство", – отмечает Владимир Манько.

Это, подчеркивает он, признаки крепкого государства, deep state (глубинного государства) – и этим мы удивили многих, прежде всего агрессора.

"По последним соцопросам, продолжать борьбу вплоть до освобождения всех территорий Украины готовы, до 90% граждан. Поэтому прогноз на будущее – противостояние будет продолжаться до нашей победы, – считает эксперт. – И если для достижения этой цели потребуется еще 300 дней, то так и будет. В мире есть не одно крепкое и успешное государство, находящееся в перманентном противостоянии или войне. Это Южная Корея, Израиль, Тайвань. Можем и мы стать таковыми. А можем нанести такое ощутимое поражение России, что она уже никогда не сможет угрожать снова – ни нам, ни кому-то еще. И именно на достижении этой цели следует сосредоточить все силы – и нам, и всему цивилизованном миру".

Эта война дала понять, что украинское общество, на самом деле, готово отдать душу и тело за свободу и независимость

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун уверен, что 300 дней украинского сопротивления доказали, что именно Россия – это страна-фейк, живущая в виртуальном пространстве под названием "мир мечтаний Путина". К реальности всё это не имеет никакого отношения.

"Мы также поняли, что у украинцев был комплекс неполноценности. Мол, мы чего-то не заслуживаем, не можем быть частью европейского, евроатлантического пространства. Но всё это оказалось неправдой. Эта война доказала – и нам (в первую очередь), и миру, что Украина – государство, которое по праву должно быть признано на всех международных площадках как полноценный субъект международного права. Что мы должны быть и в ЕС, и в НАТО, и в ряде других организаций, где, почему-то, не оказались ранее. И что для мира – за честь наличие Украины в таких институциях", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, это подтверждает, что направление, взятое нашей страной после Революции Достоинства, является единственно верным. Это был цивилизационный выбор, уверен Максим Джигун. За который мы сейчас платим очень большую цену.

"Также эта война дала понять, что украинское общество, на самом деле, готово отдать душу и тело за свободу и независимость. И осознали мы это на ментальном уровне, лишь отражая широкомасштабную российскую агрессию", – поясняет политолог.

Он признался, что трудно предсказать, как события могут развиваться дальше. Ситуация на фронте остается очень сложной. Быстрого освобождения Украины не случилось, как и стремительно ослабления и развала России. Армия агрессора, несмотря на болезненные для нее поражения, далеко не так слаба.

"Враг у нас серьезный, обладающий огромными ресурсами. Человеческий так вообще чуть ли не бесконечный. А людей российские правители никогда не жалели, относясь к ним как к "пушечному мясу". Так что легко нам не будет, – уверен Максим Джигун. – И всё же, мы возлагаем больше надежды на 2023 год. Есть шанс деоккупировать если не всю, то значительную часть своих территорий. Главное – следует рассчитывать, прежде всего, на свои силы, на наши мужественные ВСУ. Но важна, конечно, также поддержка со стороны демократических стран, которые помогают нам достигать поставленных военных целей. Думаю, благодаря ВСУ, стойкости всего украинского народ, поддержке партнеров, мы можем сделать 2023 год – годом наших побед".

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