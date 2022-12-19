Война в Украине: стоит ли ожидать до конца года каких-то подвижек

В ночь на 19 декабря россияне устроили очередную атаку на Украину с помощью иранских дронов. Пострадала, в том числе, Киевская область. На собственно фронте самая "жара" — в Донецкой области, особенно в районе Бахмута. Тогда как на юге (Запорожская область, Херсонская) мы, по словам президента Зеленского, уменьшаем потенциал российской армии. Стоит ли ожидать до конца года каких-то подвижек в войне на земле и в воздухе, а также в дипломатических, политических, экономических ударах по стране-агрессору? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Украинцы, затаив дыхание, ждут новогоднего подарка от генерала Залужного или не подарка, но хотя бы сувенира

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"Возобновление ударов по объектам критической инфраструктуры иранскими дронами свидетельствует об их новой поставке, которая, как известно из разных источников, в разы превосходит предыдущую. Поэтому терроризм против украинцев с помощью барражирующий боеприпасов в ближайшее время существенно возрастёт. Однако и наше ПВО научилось достаточно эффективно их сбивать, что, конечно, не уменьшает рисков для инфраструктуры, но существенно увеличивает расход дронов для сопредельной стороны".

Главная интрига, отмечает Анна Малкина, остаётся касательно поставки Ираном россиянам баллистических ракет. Если это произойдёт – украинской ПВО придётся преодолевать новые вызовы с непонятными пока последствиями, акцентирует политолог.

на горизонте замаячили поставки Украине систем "Патриот" от США, перспектива Гаагского трибунала стала центральной темой на российских федеральных каналах. Всё это даёт основания для сдержанного оптимизма в моменте. Украинцы, затаив дыхание, ждут новогоднего подарка от генерала Залужного. Или не подарка, но хотя бы сувенира. Если принять во внимание, что предыдущие крупные контратаки осуществлялись с интервалом в два месяца, то отсчёт, начатый 11 ноября с деоккупации Херсона указывает нам на более менее осязаемые даты". "Нападение со стороны Беларуси и поход объединённых российско-белорусских сил на Киев "отложен" до января-февраля, – считает эксперт. – Европейский Союз уже согласовал 9-й пакет санкций против РФ

Сдержанный оптимизм, акцентирует Анна Малкина, конечно, не отменят того факта, что зима будет тяжелой.

"Тяжелой для ребят в окопах под Бахмутом, тяжелой для обычных людей в домах без света и отопления. Но оказалось, что мы, украинцы, невероятно адаптивны к любым условиям, когда знаем, зачем нам это, – подчеркивает политолог. – А мы точно знаем – зачем!".

Серьезных наступательных операций как с одной, так и с другой стороны следует ожидать уже в следующем году

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает наступление ВСУ до конца текущего года маловероятным.

"И потому что осталось очень мало времени – фактически полторы недели. И по причине того, что нам не удалось накопить достаточно наступательного потенциала – из-за того, что западные партнеры не оправдали в какой-то мере ожиданий украинцев (как минимум по трем направлениям)", – поясняет эксперт.

Во-первых, нет "зеленого света" на предоставление Украине современной высококлассной бронетехники – тех же танков "Абрамс" и "Леопард".

Во-вторых, так и не одобрено решение касательно авиации. Ни касательно современных американских самолетов типа F-16, ни даже касательно старых советских МиГ, имеющихся у Польши и Словакии.

В-третьих, у нас нет достаточно боекомплекта для артиллерии. Это поясняется частично тем, что физически у наших партнеров нет необходимого количества, условно говоря, "лишних" снарядов. Но и тем, что нет политической воли более серьезно помочь Украине в данном ракурсе, считает Вадим Трюхан.

Он также отмечает, что россияне продолжают пугать мир ядерной войной. Хоть все ведущие разведки мира утверждают, что готовности пойти на этот самоубийственный шаг у РФ нет.

"Мне кажется, что наши западные партнеры просто боятся сломать этот хрупкий баланс – когда им удалось разными способами (и предупреждениями Кремлю, в том числе по закрытым каналам, и поставками новейших вооружений Украине) убедить Путина и его приспешников, что использование ядерного оружия – недопустимо. И всё же, они, похоже, опасаются, что в случае еще одного скорого военного успеха ВСУ, россияне вновь актуализируют ядерную тему. Возможно, именно этими опасениями можно объяснить паузу с поставками Украине необходимых для наступления видов вооружения", – рассуждает Вадим Трюхан.

К тому же, продолжает он, следует учитывать очень нестабильные погодные условия как для зимнего времени года. Заморозки чередуются с оттепелью – и очень сложно планировать наступательные действия с применением бронетехники (земля должна быть или мерзлой, или сухой, а у нас всё чаще – слякоть).

"Кроме того, россияне всё-таки сумели, несмотря на свою традиционную бездарность, провести довольно успешную как для них мобилизацию. Они не бросили сразу всех 300 тысяч "чмобиков" в пекло войны, лишь закрыли частью из них "дыры", образовавшиеся на фронте. А около 200 тысяч тех, кому вручили повестки, отправлены в учебку и на полигоны – как российские, так и белорусские. Так что у противника есть резервы", – подчеркивает эксперт.

Серьезных наступательных операций как с одной, так и с другой стороны следует ожидать уже в следующем году, уверен он. Скорее всего – в феврале-марте.

"При этом, локальных успехов Украина может добиться, в том числе, в ближайшие недели – последние этого года или первые года нового. Это, в частности, касается Запорожской АЭС, которая, фактически, стала для россиян чемоданом без ручки – и нести не могут, и бросить жалко. Тот факт, что до сих пор идут переговоры между МАГАТЭ и РФ касательно создания так называемой демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, говорит о том, что россияне пытаются что-то себе выторговать. Будучи уже готовыми выйти из Энергодара, оставив ЗАЭС, как они весной вынуждены были под натиском ВСУ оставить Чернобыльскую АЭС, – напоминает Вадим Трюхан. – Однако вряд ли оккупационные войска сделают это просто в виде очередного "жеста доброй воли". Кремль поставил им задачу – цепляться за каждый метр украинской земли. Соответственно, будут тяжелые позиционные бои – и на Донбассе, и в южных регионах, и на дипломатическом фронте, в том числе касательно ЗАЭС".

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