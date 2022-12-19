Россия атаковала Киевскую область дронами: в столице прозвучали сильные взрывы

В Киеве в ночь на 19 декабря раздались сильные взрывы. В столице и по всей области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Суспильне" в Телеграмм.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, в Киеве отчетливо прошла волна от взрывов около 04:28 утра. Произошло это спустя некоторое время после того, как сработала сирена, предвещающая ракетную угрозу. Следующий раз в Киеве прогремели взрывы в 05:03.

В 06:08 появилось сообщение от мэра столицы Виталия Кличко, который проинформировал, что несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах. Сейчас все службы работают на местах. Он указал, что более подробные данные появятся позже.

В воздушном пространстве столицы было зафиксировано более 20 беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили около 15 "Шахедов".

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают срабатывать сирены. В укрытиях необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, российские войска постоянно атакую Киевскую область, терроризуя мирное населения, как ракетными обстрелами, так и дронами-камикадзе.

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