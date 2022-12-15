Москва и Тегеран выходят на новый уровень сотрудничества: чем может ответить Запад и Украина

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что есть свидетельства о заключении сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию. Об этом пишет World Today News. Кроме того, Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в космической отрасли, сообщает официальное информационное агентство IRNA. Чем Украина и наши партнеры могут ответить на расширение военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном, фактически вступившим в войну на стороне РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Флаги России и Ирана. Фото: из открытых источников

Не допустить поставок иранских дронов и ракет в РФ – невозможно или практически невозможно

По мнению Владимира Дубовика, директора Центра международных исследований, доцента кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, сотрудничество Ирана и России, действительно, похоже, вышло на новый уровень.

"Во многом это отражает тот факт, что обе эти страны оказались в роли изгоев. Поэтому они идут на усиление сотрудничества между собой, – поясняет эксперт. – Обе страны имеют напряженные отношения с западными странами, особенно с США, что тоже, конечно, их сближает между собой".

Что касается чисто дипломатической реакции Украины, то всякие отношения между Киевом и Тегераном должны быть прекращены, уверен Владимир Дубовик.

Украина, по его словам, должна призвать к новым санкциям против Ирана. И напомнить всем, что компенсации семьям жертв самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины (МАУ)", который был сбит иранцами 8 января 2020 года (погибли все находившиеся на его борту 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа, граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана и Украины), так пока и не получены.

"Не допустить поставок иранских дронов и ракет в РФ – невозможно. Или практически невозможно. Дело в том, Россия и Иран, по сути, соседи через Каспийский регион, – поясняет Владимир Дубовик. – Поэтому ответ может быть в усилении противовоздушной обороны Украины. Собственно, решение Вашингтона о предоставлении нашей стране ракетной системы "Патриот" во многом и есть ответом на информацию об иранских поставках. Теперь важно понимать, когда Украина сможет получить, освоить и использовать "Патриоты", хватит ли одной батареи, когда именно и в каком количестве прибудут в Россию иранские ракеты, как они себя зарекомендуют. Вопросов много. Но только время даст ответы на них".

Иран, Эритрея, Беларусь, Северная Корея в данный момент являются государствами-изгоями

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отмечает:

"Иран сотрудничает с РФ не только по войне против Украины. Ранее обе эти страны поставляли вооружение и имели отношение к другим конфликтам, к примеру, в Сирии. Так что это сотрудничество не является новым. Мировая задача сейчас – закрыть не только иранскую ядерную программу, но и российскую. По поводу космического сотрудничества Ирана и РФ. Я была недавно на одном из мероприятий в Hudson Institute (американский аналитический центр), где также обсуждалась важности дополнительных инвестиций в военные технологии в космосе. Подчеркивалась важность бороться с возростающими влиянием Китая, в том числе, в космической сфере. Но это касается и Ирана, и России. Спутники, как известно, широко используются в нынешних военных технологиях".

Екатерина Одарченко подчеркивает, что Иран, Эритрея, Беларусь, Северная Корея в данный момент являются государствами-изгоями. И цивилизованный мир проходит через сложную фазу борьбу с этими авторитарными режимами.

"Есть опыт СССР, который был намного более мощной структурой, чем РФ – и в итоге распался. То же самое, только ускоренными темпами, произойдет с нынешней Россией. В какой-то момент произойдет не просто падение путинского режима, но и распада РФ на ряд субъектов", – прогнозирует эксперт.

Она также обращает внимание, что санкции, которые были наложены ранее на Иран, являлись жесткими, но недостаточно эффективными в борьбе с правящим радикальным режимом. К тому же, Иран, как сейчас Россия, обходил санкции в сотрудничестве с третьими государствами. И финансировал "под столом" ряд программ в других государствах.

"Тем важнее, – акцентирует Екатерина Одарченко, – накладывать санкции на тех, кто помогает обходить их. Как это делают некоторые страны Центральной Азии, Эмираты. Важно, чтобы дополнительным влияниям на Иран и РФ стало давление на государства, которые через экономически и логистические инструмент позволяют обходить или смягчать санкции. Тем более, что после неэффективных ограничений против Ирана мир сделал выводы – санкции против РФ боле действенны и разрушительны для ее экономики".

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