На сколько атак у россиян еще хватит ракет: в СНБО озвучили прогноз

С каждой новой массированной ракетной атакой у России уменьшается запас дальнобойного оружия. На сегодня ракет у россиян осталось очень мало и хватит максимум на 2-3 атаки. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "Украинская правда" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ракеты. Фото: из открытых источников

"Если считать крупные атаки, которые у нас уже произошли, то у них (Ред. — россиян) осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить", — заявил Данилов.

При этом, по его словам, в страны-агрессора остались ракеты С-300, которые они используют сейчас, атакуя украинские городам. Этих ракет у России действительно огромное колмчество.

Алексей Данилов напомнил, что власти России договариваются с иранским режимом о поставках дальнобойных ракет, а украинская сторона на самом высоком уровне делает все возможное, чтобы сорвать эти договорённости и заставить Иран отказаться от углубления сотрудничества с Россией. Секретарь СНБО подчеркнул, на сегодняшний день никаких гарантий, что этого не произойдет, пока что нет. России очень важно получить дальнобойное иранское оружие.

Читайте также на портале "Комментарии" — рождественское перемирие на фронте: в ВСУ рассказали, как отреагируют, если будет такое предложение

Также издание "Комментарии" сообщало – Ичкерия станет свободной страной: Алексей Данилов рассказал, когда решится вопрос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!