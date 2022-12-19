На сколько атак у россиян еще хватит ракет: в СНБО озвучили прогноз

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Кравцев Сергей
С каждой новой массированной ракетной атакой у России уменьшается запас дальнобойного оружия. На сегодня ракет у россиян осталось очень мало и хватит максимум на 2-3 атаки. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "Украинская правда" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ракеты. Фото: из открытых источников
При этом, по его словам, в страны-агрессора остались ракеты С-300, которые они используют сейчас, атакуя украинские городам. Этих ракет у России действительно огромное колмчество.
Алексей Данилов напомнил, что власти России договариваются с иранским режимом о поставках дальнобойных ракет, а украинская сторона на самом высоком уровне делает все возможное, чтобы сорвать эти договорённости и заставить Иран отказаться от углубления сотрудничества с Россией. Секретарь СНБО подчеркнул, на сегодняшний день никаких гарантий, что этого не произойдет, пока что нет. России очень важно получить дальнобойное иранское оружие.
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