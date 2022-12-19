Ичкерия станет свободной: Данилов рассказал, когда решится вопрос

Вопрос с будущим Ичкерии уже предрешен. Как только не станет российского президента Владимира Путина – Ичкерия обретет независимость и станет свободной страной, независимо от того, будет ее возглавлять Рамзан Кадыров или кто-то другой. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, на само деле у Путина есть большой страх перед Кадыровым. Все дело в том, что диктатор понимает – Кадыров может создать ему большие проблемы. Ведь по факту у Кадырова есть своя армия, которая способна создать большие проблемы, как Путину, так и его окружению.

"Если Путин не дал бы полную свободу действий, не позволял бы Кадырову и всем его сообщникам безнаказанно делать все, что им вздумается в любом городе Российской Федерации, тогда Ичкерия бы давно восстала и была уже свободной", — отметил Алексей Данилов.

Он сообщил об определенной договоренности: Путин дает деньги, преференции, возможности, ордена. В обмен на это Ичкерия остается в составе России.

"Как только не станет Путина, Ичкерия станет свободной страной. С Кадыровым, или без Кадырова, поверьте, это произойдет обязательно и очень-очень быстро. Потому что это — отдельная страна, не имеющая отношения к Российской Федерации от слова совсем", — сказал секретарь СНБО.

Он также добавил, что все знают о том, что именно Путин дал команду убить отца Кадырова. А по законам этого народа должен быть обязателен ответ. Почему Кадыров этого не делает, это уже отдельный разговор.

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