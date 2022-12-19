Путин готовится к новому наступлению на Украину: в ISW назвали сроки

Высшее российское руководство активно готовится к новому наступлению на Украину, предпринимаются все меры по подготовке. Наступление российской армии может произойти уже в ближайшие месяцы. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли американские военные аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото Getty Images

Эксперты обратили внимание на целый ряд факторов, которые могут свидетельствовать о таких планах Кремля относительно очередного масштабного вторжения в 2023 году.

Российское военное руководство ведет кампанию по представлению себя частью эффективного аппарата военного времени, пытаясь изменить общественное мнение о неудачах РФ в ее войне против Украины.

Так, Минобороны РФ опубликовало 18 декабря кадры, на которых, как сообщается, глава военного ведомства Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой в Южном военном округе (ЮВО) и инспектирует группировку российских войск в зоне боевых действий в Украине. Сообщается, что Шойгу заслушал доклады от полевых командиров и напрямую общался с личным составом на передовой, уделяя "особое внимание организации всестороннего обеспечения войск, условиям дислокации личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых частей".

А за день до этого, 17 декабря, Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых Шойгу присутствует на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим Объединенной группировкой войск в Украине Сергеем Суровикиным для обсуждения ближайших и среднесрочных предложений для российских операций в Украине.

Недавние действия Шойгу позволяют предположить, что Минобороны России пытается укрепить свою репутацию эффективного военного органа перед лицом последовательной критики его ведения войны со стороны провоенного сообщества, отмечают аналитики.

Недавние согласованные усилия российских военных чиновников представить себя активно вовлеченными в планирование и контроль военных действий, особенно в отсутствие ощутимых военных побед в Украине, могут свидетельствовать о том, что РФ готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы, говорится в материале ISW.

"Визит Шойгу в ЮВО — с его упором на материально-техническое обеспечение и медицинскую поддержку — вероятно, является частью попытки показать, что военное руководство исправляет разрушительные неудачи российских вооруженных сил в тех областях, которые были предметом постоянных гневных комментариев со стороны военных блогеров и протестов солдат и их семей", — указывается в публикации.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на этой неделе украинцев ожидает ряд праздников: 19 – Святой Николай, 22 – День энергетика (более чем актуален в нынешних условиях), 25 – Рождество по западному обряду (католическое). Ожидает нас и продолжение противостояния с Россией, 300-й день широкомасштабного вторжения которой в Украину также выпадает на грядущую неделю. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" прогнозами на грядущую неделю.





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