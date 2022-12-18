Энергетический террор РФ и итоги визита Путина в Минск: чего ожидать от предстоящей недели

На будущей неделе украинцев ожидает ряд праздников: 19 – Святой Николай, 22 – День энергетика (более чем актуален в нынешних условиях), 25 – Рождество по западному обряду (католическое). Ожидает нас и продолжение противостояния с Россией, 300-й день широкомасштабного вторжения которой в Украину также выпадает на грядущую неделю. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" прогнозами на грядущую неделю.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Главные фронтовые события будут проходить в районе Бахмута

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что основные фронтовые события будут, как и прежде, в районе Бахмута, где который месяц идут тяжелейшие бои.

"Есть ощущение, что Путин дал приказ, во что бы то ни стало взять этот город на севере Донецкой области до конца года. Чтобы продемонстрировать россиянам хоть какую-то победу "под елочку". Последние три больших события в ракурсе этой войны – отступление оккупантов с Харьковской области, объявление мобилизации (чего в Кремле обещали не делать, но традиционно соврали) и бегство из Херсона (единственного облцентра, захваченного россиянами с начала вторжения). На такой ноте завершать год Путин явно не хотел бы", – поясняет эксперт.

Важным в ракурсе российско-украинской войны он считает и намеченный на 19 декабря визит российского диктатора к белорусскому.

"Нет сомнений, что Путин будет дожимать Лукашенко на прямое вступление Беларуси в войну с Украиной. Интересно, что раньше Лукашенко по первому свистку летел к Путину. А теперь тот, да еще и прихватив с собой министра обороны Шойгу, направляется в Минск. Всё ради того, чтобы втянуть Беларусь в войну против нашей страны, – уверен Борис Тизенгаузен. – Хоть та и так уже ввязалась в нее, предоставив россиянам свои аэродромы, полигоны, вооружение и даже дав возможность армии РФ вторгнуться в Украину с белорусской территории, а также атаковать нас оттуда ракетами (чего, правда, давно не было)".

Есть большой риск очередных массированных ракетных ударов по украинским городам

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:

"В ближайшее время – и следующую неделю, и до конца декабря, ситуация будет похожей на сегодняшнюю. Украина продолжит получать поддержку со стороны европейских и американских партнеров. Вряд ли следует ожидать резких перемен на фронте. Россия же продолжить атаки – и сухопутные, и ракетные".

Олег Попенко не сомневается в высоком риске очередных массированных ракетных ударов по украинским городам.

"К сожалению, положение бизнеса продолжит усложняться. На это влияет количество беженцев и переселенцев, рост инфляции, общие огромные проблемы с экономикой", – поясняет эксперт.

Важными будут результаты встречи Путина и Лукашенко

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович также считает, что в военно-социальном плане (две эти сферы у нас очень связаны) нам стоит быть готовыми к возможным очередным ракетным атакам со стороны РФ.

Следующая неделя в этом плане опасна еще и тем, что приближается католическое Рождество. А россияне, учитывая их веру в символизм, неприятие иных религий, могут к этой дате привязать усиленные обстрелы, активизацию на фронте. Им это важно, как подача борьбы с западным миром, западными ценностями и так далее. Тем более, в ракурсе того, что в Украине достаточно большое количество людей планирует изменить дату празднования Рождества, отмечая его именно 25 декабря, а не 7 января. Потому стоит быть готовыми к ударам по критической инфраструктуре, – предупреждает эксперт. – Конечно, важно, чтобы мы как можно скорее получили от партнеров новые системы ПВО". "Как видим, агрессор не отказался от этого террористического механизма, надеясь таким образом как-то изменить ситуацию в свою пользу

В экономическом плане, напоминает Игорь Рейтерович, нам уже огласили о новых пакетах помощи со стороны Запад. И они будут поступать, в том числе, на новой неделе. Что позволит Украине закончить год со сдержанным оптимизмом.

"Понятно, что с экономикой ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. Но финансово-экономическая помощь от США, ЕС, международных институций позволяет нам удержаться на плаву, закрыть все бюджетные выплаты. А грядущая неделя – как раз из тех, когда это закрытие следует произвести", – поясняет эксперт.

В военно-политическом плане очень важными, по его мнению, будут результаты встречи Путина и Лукашенко 19 декабря.

"Понятно, что сперва мы получим некую публичную картинку. Но по телодвижениям, которые будут после, станет понятно, удастся ли Путину втянуть Лукашенко непосредственно в войну против Украины. В любом случае, нам придется тратить больше ресурсов, стараясь обезопасить себя от очередного вторжения с белорусской территории", – отмечает Игорь Рейтерович.

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