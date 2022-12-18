Чего ожидает Китай от российско-украинской войны – какую позицию занял Си Цзиньпинь

Китай может напасть на Тайвань, если Россия достигнет своей цели в Украине. Об этом сказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью американской телекомпании PBS. Он также считает, что российское нападение на Украину, и особенно провал его первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера КНР – Си Цзиньпина, который, по некоторым данным, намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным до конца текущего года. Что можно сказать о китайской тактике в отношении российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Путин и Си Цзиньпинь. Фото: из открытых источников

В этой войне КНР пытается сохранять некую нейтральность

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что у Китая с начала российского вторжения в Украину, была и остается позиция выжидания.

"Я не исключаю, что там проводили некие аналогии в стиле – а что, если КНР сделает нечто подобное, вторгшись в Тайвань? Хоть ситуации у нас, понятно, не одинаковые. Однако Китай не решился на подобный шаг, – отмечает эксперт. – В первую очередь, тут сыграло свою роль, что российская армия натолкнулась на сильнейшее сопротивление в Украине, что наша страна очень мощно начала отстаивать свою независимость, что Запад достаточно консолидировано встал на нашу сторону".

В итоге, продолжает Алексей Якубин, если у Си Цзиньпиня и рассчитывали изначально использовать "кейс Тайваня" для укрепления авторитета действующего китайского лидера перед осенними выборами нового генсека Компартии Китая, в итоге от этой идеи отказались. Сосредоточившись больше на экономических и других вопросах. Хоть в начале августа, напоминает политолог, было серьезное обострение вокруг Тайваня, в том числе, в связи с визитом туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Однако в итоге и Тайвань никто не атаковал, и Си вновь остался у власти.

"Я считаю, что в этой войне КНР пытается сохранять некую нейтральность. Да, китайские власти критиковали и критикуют Запад, но при этом не поддерживали напрямую РФ. И это признавали даже в США, отмечая, что не располагают данными о поставках, к примеру, китайских вооружений россиянам. При этом КНР, активно закупает у России газ, нефть, получая дивиденды от происходящего – и способствуя получению страной-агрессором дополнительных средств, которые она потом использовала на войну", – подчеркивает Алексей Якубин.

И всё же, считает он, Пекин осторожно относится к теме поддержки РФ, понимая, что может попасть в санкционный капкан. А Китай этого не хочет, он торгует со многими странами, в том числе США и ЕС. И Россия тут точно не в приоритете.

"Большая торговля важная для Пекина, он ставит на экономическое влияние и усиление. А затянувшая война в Украине этому мешает, – поясняет политолог. – При этом в Китае опасаются усиления Запада на фоне ослабления РФ. Потому такая двуякая политика по поводу войны в Украине. С одной стороны, Пекин призывает к переговорам, к возвращению к международно признанным границам (что выгодно самому Китаю, учитывая Шанхайскую декларацию, где США подтвердили принцип "Единого Китая", включая Тайвань). С другой стороны, руководство КНР мало что делает, чтобы повлиять на РФ в плане остановки этой войны. Понимая, что она ослабляет не только Россию, но и Запад".

Лидеры китайской компартии не заинтересованы в победе Украины

Политический эксперт Александр Антонюк уверен, что КНР, точнее ее военно-политическое руководство (Коммунистическая партия Китая) не являются партнерами Украины.

Выводы делайте сами. Как и касательно тех или иных китайских комплектующих в российских беспилотниках". "Лидеры китайской компартии не заинтересованы в победе Украины. Это вопрос мировоззренческий, экзистенциальный, – подчеркивает эксперт. – Китай предоставляет (гласно и негласно) разнообразную поддержку Российской Федерации. Начиная от импортозамещения тех или иных товаров, которые вышли из РФ, вплоть до вооружения. По состоянию на сегодня мы регулярно на нашем поле боя встречаем снаряды 152-мм китайского производства

Александр Антонюк считает, что Китай наживается на этой войне, покупая со значительной скидкой российские энергоносители, глубже осваивая российский рынок. К примеру, сегодня россияне хвастают тем, что восстановили такую торговую марку как "Москвич". На самом деле "Москвич 3" ("Moskvitch 3") представляет собой китайский кроссовер Sehol X4 (JAC JS4).

"Четко прослеживается, что российско-украинская война объединяет страны демократического миропорядка (Украина и ее партнеры, причем, не только западные) – и страны тоталитарного режима (РФ, оккупированная ей Беларусь, а также Иран, Китай, Северная Корея). Увы, но КНР является абсолютным союзником РФ. В отличие от нее – цивилизованным, развитым государством, с мощной экономикой и геополитическими амбициями. Но с таким же тоталитарным режимом. Со всеми вытекающими. С желанием противостоять не только США, но собственно демократическому устройству в мире", – констатирует эксперт.

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