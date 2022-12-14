В ожидании переговоров Путина и Си Цзиньпиня: чем они могут закончиться – почему это важно

В конце декабря могут пройти переговоры российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпиня. Какие ожидания от этой встречи, которая, скорее всего, будет в формате онлайн? Как изменились взаимоотношения РФ и КНР за этот год под влиянием российского вторжения в Украину? Как они еще могут измениться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры Си Цзиньпиня с Путиным. Фото: из открытых источников

Сейчас война РФ против Украины является для Китая уже контрпродуктивной

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ предполагает, что новая встреча Си Цзиньпиня с Путиным будет не столько сверкой позиций, сколько поиском нового пространства, континиума для дальнейших совместных действий. И границ этого пространства.

"Суть в том, что Китай не воспринимает Россию как равного партнера. Он выступает за создание двуполярного мира, где с одной стороны США (Западный мир), с другой – КНР. И РФ тут отведена лишь роль шестеренки, которая должна обеспечивать могущество Китайского полюса", – поясняет эксперт.

По его мнению, Китай умело эксплуатирует российские фантомные исторические комплексы в целом и личные комплексы диктатора-Путин. При этом КНР не забывает историю отношений с Россией, которая не всегда была безоблачной.

"В течение прошлого и начале этого года Китай, скажем так, геополитически "развел" Россию. Путем определенных намеков и умолчаний, официальный Пекин создал у Кремля иллюзию, что война против Украины будет иметь некую китайскую поддержку. Делалось это в расчете на то, что РФ достигнет быстрого успеха в случае своей широкомасштабной агрессии. А такой ее успех развязал бы руки Китаю для решения так называемой "тайваньской проблемы". Запад был бы озабочен тем, что РФ оказалась на границах с Польшей, захватив Украину, а КНР могла бы спокойно решать в выгодном для себя ключе вопрос с Тайванем. Но Украина своим героическим сопротивлением спутала все геополитические карты. И сейчас война РФ против Украины является для Китая уже контрпродуктивной. Она влияет на динамику мировой экономики", – отмечает Алексей Кущ.

А Китай, продолжает он, хоть и пытается сделать ставку на внутренний рынок, остается экспортоориентированной страной. И рецессия мировой экономики, высокие цены на энергоресурсы, ставшие последствием российской агрессии, явно не в планах КНР на следующий год.

Авансы, которые, по мнению китайского руководства, РФ не отработала. Условно говоря, десять месяцев назад Си Цзиньпин открыл Путину геополитический аккредитив, который Россия не смогла отработать. И соответственно, сейчас этот аккредитив закрывается", – подчеркивает эксперт. "Поэтому, скорее всего, Си Цзиньпин будет постепенно забирать те авансы, которые он выдал Путину в начале февраля – во время визита российского диктатора на зимнюю Олимпиаду в Пекине

Об этом, считает он, будет идти речь во время беседы Си Цзиньпина с Путиным.

"Плюс – Китай уже четко дал понять, что не приемлет ядерные угрозы, которыми сыплет Путин, периодически намекая на возможность использовать тактическое ядерное оружие против Украины. Это открывает ящик Пандоры, что для КНР (да и всего мира) неприемлемо. Так что об этом тоже будет идти речь, – прогнозирует Алексей Кущ. – И о сроках завершения войны. России, предполагаю, будет выставлен некий дедлайн, а также поставлены условия по недопущению применения ядерного оружия".

Со стороны РФ на переговорах вполне можно ожидать просьб о получении экономических преференций или даже оружия

Эксперт по Восточной Азии Алексей Живора считает, что переговоры Си Цзиньпина с Путиным, вероятно, в первую очередь будут касаться экономических связей между Россией и Китаем.

"Пекин заинтересован в диверсификации импорта энергоносителей. И, ввиду международной изоляции России, может диктовать выгодные для себя условия, – отмечает эксперт. – Тем не менее, следует учитывать, что китайская энергетика всё еще в большей степени основана на сжигании угля, а другие энергоносители в основном импортируются из стран Среднего Востока гораздо более дешевым способом по морю. Конечно, для России эта ниша выглядит перспективной, но исходя из логистических и экономических соображений, на это необходимы годы, если не десятилетия стабильных инвестиций".

Алексей Живора предполагает, что со стороны РФ на переговорах вполне можно ожидать просьб о получении экономических преференций или даже оружия в связи с неудачным полномасштабным вторжением в Украину.

"Но Кремль никоим образом не находится в позиции силы по отношению к Китаю, поэтому ожидать каких-либо изменений на фронте или усиления России вследствие переговоров за счет КНР не стоит, – уверяет эксперт. – Уже сейчас можно говорить, что опасения о сближении КНР и РФ в начале года оказались безосновательными. Это, в первую очередь, заслуга наших сил безопасности и обороны. Пока, несмотря на "черный ящик" пекинской внутренней политики, экономическое развитие для КНР остается в приоритете".

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