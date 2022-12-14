Попытка № 2 широкомасштабного наступления РФ: будет ли она – почему нельзя допустить замораживания войны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что российские войска могут возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года. Пока же рашисты продолжают атаковать нашу страну с помощью иранских дронов типа "Shahed", а Украина надеется на поставки всё более современного вооружения от партнеров, включая системы ПВО Patriot. Как может далее развиваться зимняя фаза войны (главные прогнозы, надежды и угрозы)? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Крайне важно не только не дать россиянам достичь приемлемых для них результатов, но и – восстановить контроль над своими территориями

По словам политолога, конфликтолога Богдана Петренко, многие аналитики сходились на том, что зима приводит к замораживанию конфликтов. Но, отмечает он, вряд ли это будет наблюдаться в российско-украинской войне.

"Заморозка конфликта может подыгрывать только одной стороне – РФ, – поясняет эксперт. – Москва может использовать этот период для демобилизации и восстановления боеспособности своих частей. Более того, заморозка будет использоваться Кремлем как сигнал для Запада, чтобы уменьшить поставки оружия Украины и санкционное давление на Россию".

Но даже для Кремля есть минус в заморозке, считает Богдан Петренко. Ведь тогда в зиму Россия будет идти как потерявшая инициативу сторона, отступавшая в последнее время.

"Именно этот эмоциональный момент заставляет Кремль не жалеть людей, пытаясь получить хоть какие-то достижения в Донецкой области (Бахмут, Авдеевка) или восстановить полный контроль на Луганщине. Им нужны символические победы", – поясняет конфликтолог.

Для Украины заморозка – это потеря военной инициативы, перспектив помощи Запада и угроза возобновления российского наступления весной, предупреждает он. И в результате это может привести к капитуляции.

"Крайне важно не только не дать россиянам достичь приемлемых для них результатов, но и – восстановить контроль над своими территориями. Ибо чем дольше будет продолжаться война, тем больше она станет войной не только военных, но и экономик, – акцентирует Богдан Петренко. – Кстати, именно поэтому Россия бьет по энергетике. Это не только дискомфорт для людей, но, прежде всего, падение экономики. Поэтому нам важны не только военные достижения ВСУ, но и – экономические потери для страны-агрессора. Чего можно добиться как санкциями, так и ударами по ее экономическим ресурсам".

Наша армия сейчас готова встретить противника

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес согласен с тем, что существует большая вероятность возобновления наступления со стороны российских войск.

"Уже почти месяц прошел с момента, как было объявлено, что мобилизация в РФ завершена. Надо полагать, что уже в основной массе завершено и слаживание этих сил. То есть, Россия готова пусть в дело сотни тысяч человек, набранных во время мобилизационной кампании", – поясняет эксперт.

Да и логика войны, по его словам, диктует, что когда промерзнет земля, наступательные действия можно будет возобновить.

"Конечно, я не располагаю данными, которые есть у нашего Генштаба, чтобы понимать, на каких направлениях это может случиться. Но, если Кулеба говорит о широкомасштабном наступлении, то, наверное, предполагается, что это будет попытка повторить нечто типа того, что случилось 24 февраля. Насколько это сейчас возможно – сказать сложно. Но мне кажется, наша армия сейчас готова встретить противника. И такой подавляющей мощи у РФ, чтобы продавить ВСУ, сейчас нет", – отмечает Энрике Менендес.

Касательно поставок Украине более продвинутого вооружения – тут, по мнению эксперта, многое будет зависеть от того, как пройдет зиму Европа, как будет развиваться внутренняя ситуация в США после довыборов в Конгресс. Есть как возможности, так и риски.

"К рискам следует отнести то, что ухудшающаяся в мире экономическая ситуация, усталость от войны в Украине, могут давить на наших западных партнеров. Но с другой стороны, я абсолютно уверен, что поддержка Украины снижаться не будет. Факторы, выступающие за поддержку, перевешивают любые негативные последствия. И то, что мы видим сейчас, это подтверждает, – подчеркивает Энрике Менендес. – Что до поставок нам систем ПВО Patriot, как известно, это сложный вопрос. Он обсуждается давно и пока безрезультатно. Я скорее скептически отношусь к такой возможности. По крайней мере, на этой фазе войны. Если не произойдет чего-то неординарного, что заставит Запад еще выше поднять ставки, то вряд ли мы увидим системы Patriot на украинской земле в ближайшее время. Впрочем, то, что мы получаем системы NASAMS, Hawk – тоже позволяет нам помогать защитить небо. Эффективность нашей ПВО в последние месяцы – явное тому доказательство".

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