logo

BTC/USD

17775.47

ETH/USD

1320.47

LTC/USD

78.14

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Резников заинтриговал – системы ПВО Patriot все-таки будут в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников заинтриговал – системы ПВО Patriot все-таки будут в Украине

Алексей Резников считает, что системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя в Украине уже на следующем этапе войны

сегодня, 07:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал своим заявлением о том, когда системы ПВО Patriot могут появиться в Украине. Новейшие системы ПВО могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны, но, когда именно наступит этот этап министр не уточнил. Как передает издание "Комментарии", об этом Алексей Резников заявил в интервью "CNN".

Резников заинтриговал – системы ПВО Patriot все-таки будут в Украине

Алексей Резников. Фото: Getty Images

Алексей Резников отметил, что, когда идет война, то постоянно есть большая нехватка вооружения, его всегда хочется получить как можно больше, особенно это касается современных систем ПВО

Министр обороны подчеркнул, получение систем ПВО является приоритетом номер один для Украины. 

По словам Резникова, Украина уже давно ведет переговоры с партнерами о том, чтобы как можно быстрее получить системы Patriot. Поскольку эта система довольно сложна в обслуживании и очень дорогостоящая.

"Мы уже длительное время обсуждаем передачу Украине систем Patriot с нашими партнерами, потому что эта система дорога и разработана с высокой степенью сложности. Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе", — отметил министр. 

Алексей резников отметил, что Украина не откажется от поддержки в виде предоставления дронов, а, учитывая то, что протиивника продолжает получать большие партии дронов из Ирана Украине важно получить поддержку от Запада для усиления радиоэлектронной борьбы.

Читайте также на портале "Комментарии" — что-то пошло не так: министры ЕС не смогли одобрить девятый пакет санкций против РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский по итогам ночного разговора с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости провести глобальный саммит мира. По его словам, формула мира, представленная Украиной на саммите G20, воспринимается положительно. И важно, как можно быстрее сделать ее реальностью. О чём говорят участившиеся переговоры мировых лидеров с Украиной и россией? Каковы перспективы глобального саммита мира и завершения российской агрессии? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s00xZzUhFbo
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!