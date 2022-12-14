Резников заинтриговал – системы ПВО Patriot все-таки будут в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал своим заявлением о том, когда системы ПВО Patriot могут появиться в Украине. Новейшие системы ПВО могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны, но, когда именно наступит этот этап министр не уточнил. Как передает издание "Комментарии", об этом Алексей Резников заявил в интервью "CNN".

Алексей Резников. Фото: Getty Images

Алексей Резников отметил, что, когда идет война, то постоянно есть большая нехватка вооружения, его всегда хочется получить как можно больше, особенно это касается современных систем ПВО

Министр обороны подчеркнул, получение систем ПВО является приоритетом номер один для Украины.

По словам Резникова, Украина уже давно ведет переговоры с партнерами о том, чтобы как можно быстрее получить системы Patriot. Поскольку эта система довольно сложна в обслуживании и очень дорогостоящая.

"Мы уже длительное время обсуждаем передачу Украине систем Patriot с нашими партнерами, потому что эта система дорога и разработана с высокой степенью сложности. Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе", — отметил министр.

Алексей резников отметил, что Украина не откажется от поддержки в виде предоставления дронов, а, учитывая то, что протиивника продолжает получать большие партии дронов из Ирана Украине важно получить поддержку от Запада для усиления радиоэлектронной борьбы.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский по итогам ночного разговора с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости провести глобальный саммит мира. По его словам, формула мира, представленная Украиной на саммите G20, воспринимается положительно. И важно, как можно быстрее сделать ее реальностью. О чём говорят участившиеся переговоры мировых лидеров с Украиной и россией? Каковы перспективы глобального саммита мира и завершения российской агрессии? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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