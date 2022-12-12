Зеленский инициирует глобальный саммит мира – может ли он остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам ночного разговора с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости провести глобальный саммит мира. По его словам, формула мира, представленная Украиной на саммите G20, воспринимается положительно. И важно, как можно быстрее сделать ее реальностью. О чём говорят участившиеся переговоры мировых лидеров с Украиной и россией? Каковы перспективы глобального саммита мира и завершения российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Не верится, что даже глобальный саммит мира завершит войну

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса считает, что участившиеся переговоры между Киевом и западными партнерами говорят о необходимости лучше координировать свои усилия в противодействии российской агрессии.

"У Украины появились новые потребности в виде генераторов, электрооборудования, теплооборудования – в связи с проблемами в энергетике из-за ракетных ударов. У Запада – необходимость большей координации усилий по предоставлению Украине финансовой, военной, а теперь и энергетической помощи. Некоторые запасы истощаются, некоторое оружие только начинает производиться, к тому же, ситуация экономик США и Европы не самая лучшая. С этим и связана более активная дипломатия со стороны Запада, – поясняет эксперт. – Страны же не западные, продолжают лоббировать скорейшее заключение, если не мира, то хотя бы перемирия в Украине, чтобы стабилизировать рынки".

О перспективах же саммита мира сложно говорить, не понимая, как именно будет выглядеть мероприятие, кто туда будет приглашен, какая будет повестка, отмечает Илия Куса.

"Но я не верю, что какой-то, даже глобальный, саммит завершит войну", – признался он.

По словам эксперта, завершение войны предполагает подписание каких-то договоренностей, прежде всего, между сторонами конфликта, возможно, при посредничестве третьих стран. Пока движения в данном направлении не просматривается.

Проблемный момент в организации такого саммита мира – если организаторами выступят США, будет ли там участвовать Китай

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля напоминает, что формула мира из десяти шагов – официальное видение Украины относительно того, как завершить войну.

"Это адекватный реалиям алгоритм, но, опять-таки, это позиция официального Киева. А путь к миру может быть не совсем таким. Однако очень важно, что украинская власть сформулировала свою позицию", – считает политолог.

Что касается глобального саммита мира, он, по мнению Владимира Воли, способен стать инструментом, с помощью которого можно попытаться собрать все государства, в том числе занявшие нейтральную позицию касательно российско-украинской войны. Включая тех, кто во время голосования в ООН не поддержал резолюции, осуждающие российскую агрессию, незаконные аннексии украинских территорий, удары по энергетической инфраструктуре.

"Проблемный момент в организации такого саммита – если организаторами выступят США, будет ли там участвовать Китай? Впрочем, даже если в таком саммите примут участие представители нейтральных Китая и Индии, это будет просто еще один политический форум, который вряд ли приведет к завершению войны или ускорит ее окончание. Ключевая проблема тут – степень готовности (или не готовности) России прекратить боевые действия на территории Украины, вывести свои войска за границы 1991 года. Никакой саммит не сможет подтолкнуть Путина к такой фактической капитуляции", – констатирует Владимир Воля.

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