Зеленский инициирует глобальный саммит мира – может ли он остановить войну

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам ночного разговора с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости провести глобальный саммит мира. По его словам, формула мира, представленная Украиной на саммите G20, воспринимается положительно. И важно, как можно быстрее сделать ее реальностью. О чём говорят участившиеся переговоры мировых лидеров с Украиной и россией? Каковы перспективы глобального саммита мира и завершения российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса считает, что участившиеся переговоры между Киевом и западными партнерами говорят о необходимости лучше координировать свои усилия в противодействии российской агрессии.
О перспективах же саммита мира сложно говорить, не понимая, как именно будет выглядеть мероприятие, кто туда будет приглашен, какая будет повестка, отмечает Илия Куса.
По словам эксперта, завершение войны предполагает подписание каких-то договоренностей, прежде всего, между сторонами конфликта, возможно, при посредничестве третьих стран. Пока движения в данном направлении не просматривается.
Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля напоминает, что формула мира из десяти шагов – официальное видение Украины относительно того, как завершить войну.
Что касается глобального саммита мира, он, по мнению Владимира Воли, способен стать инструментом, с помощью которого можно попытаться собрать все государства, в том числе занявшие нейтральную позицию касательно российско-украинской войны. Включая тех, кто во время голосования в ООН не поддержал резолюции, осуждающие российскую агрессию, незаконные аннексии украинских территорий, удары по энергетической инфраструктуре.
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Ігор
сегодня, 15:11
А рішення було поруч. Не триматись за владу як Багато Ассад. Тепер у центрі Європи є Сирія.