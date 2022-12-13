Кулеба сказал, когда Россия может повторить попытку большого наступления.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что российские войска могут возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года, пишут "Комментарии".



Министр прогнозирует наступательные действ

Глава МИД Украины на брифинге 13 декабря сказал, что российская способность осуществлять большое наступление, возможно, будет восстановлена где-то в конце января-февраля – но это то, что они пытаются сделать и почему Украина пытается предотвратить.

"Я не говорю, что это точно произойдет. Но в лучшем случае, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, подготовку новых призывников и передвижение их тяжелых вооружений по стране — они однозначно сохраняют надежды на то, что они смогут пробить нашу оборону и продвинуться глубже в Украину", — говорит чиновник.

Вместе с тем, Кулеба заверил, что Украина делает все, чтобы сорвать эти планы, и верит, что россиянам это не удастся. Министр также сказал, что Украина старается завершить войну как можно скорее – но неизвестно, когда она закончится, хотя было бы здорово, чтобы это произошло летом следующего года. Ранее чиновник говорил, что Украина вернет все временно оккупированные территории: часть из них дипломатическим путем, а часть военным.

Как писали "Комментарии", Глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба уверенно заявил, что наша страна вернет свои территории . И уточнил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные территории будут возвращены благодаря действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ" - Москва не принимает предложение президента Владимира Зеленского начать вывод российских войск из Украины на Рождество, показав таким образом свою способность отказаться от продолжения агрессии. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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