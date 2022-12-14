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Утренняя атака Шахедов на Киев: подробности взрывов

В Киеве раздались взрывы. Работает ПВО

сегодня, 08:40
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Автор:

Кравцев Сергей

В Киеве и области раздались звуки взрывов утром в среду, 14 декабря. Эффективно сработали системы противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

Утренняя атака Шахедов на Киев: подробности взрывов

ПВО. Фото: из открытых источников

"Киевская область, утро. Работает ПВО", — написал у себя в соцсети Алексей Кулеба.

Чиновник призвал граждан находиться в укрытиях и помнить о правиле "двух стен".

"Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", — написал глава Киевской ОВА.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрывах в Шевченковском районе города.

Всего в Киеве было сбито 11 вражеских дронов. Позже появились сообщения, что "Шахед" был также замечен вблизи Борисполя. На перехват вражеского дрона поднялась наша авиация.                       

Отметим, что в Киеве перед громкими взрывами были слышны звуки иранских дронов типа "Shahed" — их, в частности, слышали на правом берегу столицы. Также очевидцы сообщают о нескольких ярких вспышках в небе.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал – системы ПВО Patriot все-таки будут в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – если российские войска продолжат обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины, нарушая Женевские конвенции, то Великобритания будет "открыта для предоставления оружия большей дальности". Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.  Эксперты проанализировали данное заявление специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://t.me/OleksiyKuleba/3039
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