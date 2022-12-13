Последнее предупреждение для Кремля: о чем говорит готовность Лондона поставить Киеву дальнобойное оружие

Если российские войска продолжат обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины, нарушая Женевские конвенции, то Великобритания будет "открыта для предоставления оружия большей дальности". Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес. Эксперты проанализировали данное заявление специально для издания "Комментарии".

Бен Уоллес. Фото: из открытых источников

Мы, в конце концов, получим и дальнобойное оружие, но не вчера, когда оно нам так надо было, а, условно говоря, завтра

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассуждает так:

"С большим уважением относясь к позиции наших западных партнеров по части военно-технической помощи Украине, я не могу не отметить следующее. К сожалению, чаще всего они принимают отложенные решения. То есть, то, что нам нужно было еще вчера, мы получаем спустя два месяца. Всё равно получаем, несмотря на риторику в стиле "это невозможно, это может привести к эскалации боевых действий". Но куда позже, чем нам необходимо".

По мнению эксперта, в данном случае риторика министра обороны Великобритании направлена на то, что мы, в конце концов, получим и дальнобойное оружие. Но не вчера, когда оно нам так надо было, а, условно говоря, завтра.

"Например, ракеты класса ATACMS нам нужны уже сейчас. Они способны поражать вражеские объекты как на временно оккупированной территории Украины, так и на территории РФ – с ювелирной точностью. На дальностях даже в 300 км есть немало "лакомых" военных объектов врага, которые нам хотелось бы уничтожить, снизив боевой потенциал российской оккупационной армии", – подчеркивает Владислав Селезнев.

Но пока нужны поставок мы не получили, акцентирует он. Зато периодически слышим заявления о поддержке. А лучше бы эти заявления трансформировались в практические действия, направленные на обеспечение боевых возможностей украинской армии, констатирует полковник.

Получение дальнобойного оружия – ключ к глобальной эшелонированной защите Украины

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук обращает внимание, что британский министр ничего не сказал о дальнейшем использовании данного вооружения. То есть, делает он вывод, каких-то ограничений касательно его использования по местам базирования оккупационных сил и средств на территории РФ – нет.

"Ранее Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ заявил, что мы не можем сбивать некоторые типы баллистических ракет, поскольку у нас нет соответствующих средств ПВО, но мы можем поражать средства противника на старте запуска таких ракет. Это говорит о том, что, если мы получаем необходимые средства поражения, прилеты по авиабазам РФ, которые активно используются против Украины (речь о территориях Краснодарского края, а также Курской, Белгородской, Саратовской и Рязанской областей), могут начаться на постоянной основе. И россиянам придется перебазировать свои самолеты и ракеты. А это – нарушение логистических циклов, что приведет к серьезным проблемам для агрессора", – поясняет Михаил Макару.

К тому же, продолжает он, чем больший радиус запуска ракет, тем быстрее мы можем его выявить, в том числе благодаря разведданным, которые получаем напрямую от спутников наших союзников.

"Так что получение такого оружия (а мы давно говорим о необходимости поставок ВСУ ракет ATACMS) – ключ к глобальной эшелонированной защите Украины. В том числе против возможного повторного вторжения со стороны Республики Беларусь, – отмечает эксперт. – Если мы получим ракеты дальностью до 500 км и соответствующие ракетные комплексы, то даже при гипотетическом вторжении российско-белорусских сил с территории РБ, расположенные там военные базы и аэродромы будут уничтожены в течение нескольких часов".

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