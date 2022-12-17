В чем ближайший визит Путина в Минск может стать решающим – какое решение примет Лукашенко

Российский президент Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря и встретится с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко. Сообщается, что диктаторы, а также их министры обороны уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире и обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы. К чему может привести этот визит? Удастся ли Путину вынудить белорусов открыто воевать против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Путин понимает слабость Лукашенко – и готов дать ему "ключ" от Кремля

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков предполагает, что визит Путина может стать решающим фактором вступления Республики Беларусь (РБ) в войну.

"Россияне понимают, что пророссийская риторика Лукашенко подготовила страну к спокойному поглощению РФ. На сегодняшний день, по признаниям российских пропагандистов, ни экономическая ситуация, ни политическая система не оставляет шансов выжить белорусскому государству вне сферы влияния РФ. Таким образом, Путин понимает слабость Лукашенко – и готов дать ему "ключ" от Кремля через дальнейшее участие его детей в российской политике в обмен на кровавую жертву белорусов в их войне с Украиной", – считает эксперт.

По его словам, не принеся этой жертвы, все претензии белорусов на Кремль (в смысле получения дальнейшей поддержки от РФ) будут не обоснованными.

"Трусость Лукашенко не только лишит белорусов государственности, но и закроет им на века саму возможность занять сколь-нибудь адекватное место в мире", – констатирует Дмитрий Громаков.

Как только Лукашенко вступает в войну, он уже станет никем

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий не сомневается, что Путин упорно пытается втянуть Лукашенко и Беларусь напрямую в войну против Украины.

"Путину уже мало просто использования белорусской территории, части вооружения и боеприпасов РБ для нанесения ударов по Украине. Он хочет использовать еще и мобилизационный потенциал Беларуси. Полностью выдавить из нее всё, как из своего вассала. Русских не то чтобы экономят, но белорусов вообще не жалко", – поясняет эксперт.

Но в ситуации, по его словам, есть интересный момент.

"Раньше Лукашенко то и дело ездил в РФ, а сейчас Путин направляется в РБ. И это свидетельствует об определенной слабости позиции российского диктатора, – считает Александр Палий. – А потому не исключаю, что диктатор белорусский не то чтобы взбрыкнет, но попытается заговорить всю эту историю, в очередной раз "отпетлять" от совместного вторжения в Украину. Потому что как только Лукашенко вступает в войну, он уже станет никем. Не нужным Кремлю. И его попросту могут ликвидировать".

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