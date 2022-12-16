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Путин собрался на переговоры с Лукашенко вместе с Шойгу

Владимрр Путин и Александр Лукашенко возьмут на встречу министров обороны Шойгу и Хренина, но стороны не раскрывают деталей предстоящие переговоров

сегодня, 16:54
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Автор:

Кравцев Сергей

Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу примут участие в переговорах самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на 19 декабря. Как передает издание "Комментарии", об этом стало известно с сообщения помощника министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерия Ревенко в Twitter.

Путин собрался на переговоры с Лукашенко вместе с Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

"19 декабря в Минске ожидаются переговоры президентов РБ и РФ по вопросам безопасности Союзного государства. В узком составе в переговорах примут участие министры оборон РБ и РФ", – написал Валерий Ревенко.

В Кремле также уже поделились анонсом, отметив, что 19 декабря президент России Путин собирается посетить Минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того встреча Лукашенко и Путина с глазу на глаз, а далее подход к журналистам для совместных заявлений.

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Также издание "Комментарии" сообщало – координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что есть свидетельства о заключении сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию. Об этом пишет World Today News. Кроме того, Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в космической отрасли, сообщает официальное информационное агентство IRNA. Чем Украина и наши партнеры могут ответить на расширение военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном, фактически вступившим в войну на стороне РФ? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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Источник: https://mobile.twitter.com/Revenka_Valery/status/1603706043158216705
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