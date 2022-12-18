Нападение в три подхода и новая фаза войны, - в ГУР рассказали о ходе военных действий

Владимир Путин трижды откладывал вторжение в Украине, но начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов под давлением согласился на наступление , пишут "Комментарии" со ссылкой на BILD.



Россия трижды откладывала полномасштабное вторжение в Украину

Как рассказывает заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, Кремль трижды откладывал наступление на Украину, в последний раз — в середине февраля. Президент РФ несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгой. "ФСБ настаивала на наступлении, они были уверены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке", – говорит он. В конце концов Герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию. Тот факт, что российские части "были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались".

С самого начала войны в ГУР было много информаторов из мирного населения: "Мы получили так много наводок, практически каждый украинец сообщил по телефону, где сейчас дислоцируются российские солдаты. Мы могли точно сказать, сколько их находится в каждом населенном пункте и в каком они доме".

Военные операции, проводимые украинской армией на территории России, требуют серьезной подготовки, поскольку "российские военные объекты хорошо охраняются". При этом цели в ВСУ "строго военные" — объекты российских Вооруженных сил, с которых осуществляются удары по Украине, в частности, логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат.

После освобождения Херсона война вступила в новенькую фазу. Вышедшие из Херсонской области российские солдаты теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. В первую очередь, российские Вооруженные силы сосредоточили свои атаки в районе Бахмута. И для этого три причины, говорит Скибицкий. "Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых, атаковать города Краматорск и Славянск с юга. И, в-третьих, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заботится о своем престиже. Он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему особо нечего продемонстрировать", – уточняет представитель Генштаба.

Вадим Скибицкий утверждает, что война в Украине истощила русскую армию. Кроме больших потерь среди личного состава из-за санкций в России отсутствуют и больше не производятся многие комплектующие для некоторых видов вооружения.

Напомним, как писали "Комментарии", сегодня враг пытается восстановить утраченное на Лиманском направлении; на Запорожском – восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения. Сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В других направлениях враг ведет оборону, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.



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