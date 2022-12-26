О чем говорят новые взрывы в районе военного аэродрома Энгельс – какого ответа стоит ждать от РФ

В российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины. В последнее время участились случаи подобных поражений, а также разнообразных пожаров в стране-агрессоре. О чём это говорит? К чему в итоге может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Взрывы в районе военного аэродрома Энгельс. Фото: из открытых источников

Прилеты и диверсии на российской территории будут продолжаться

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Россияне уже дважды пропустили удары по аэродрому своей стратегической авиации. Мы пока не знаем, что это было, что за объект, откуда летел, какие точные данные по поражению. Но точно знаем, что это был более чем болезненный удар – прежде всего по самолюбию страны-агрессора. Получается, что россияне или сделали работу над ошибками после прошлого прилета, но неизвестная сторона снова смогли обойти их защиту. Либо уроки не были извлечены. Традиционно на бумаги отрапортовали – "всё отлично, враг не пройдет". А тут — такое...".

По мнению эксперта, новый удар по военному аэродрому в Энгельсе говорит и о том, что у Украины есть хорошая агентурная поддержка в РФ. Что есть люди, которые подсказывают – где и какая техника сосредоточена, когда по ней лучше ударить

"Еще один аспект — Россия часть своей системы ПВО ("Торы", С-400) перебазировала в Беларусь. И получается, сапожник остался без сапог, – отмечает Иван Ступак. – Уверен, что прилеты и диверсии на российской территории продолжаться. Предполагаю, что Кремль сейчас размышляет – может, стоит забрать свои системы ПВО с Беларуси или с украинского фронта? Ситуация цугцванг. Любой ход ослабляет позиции страны-агрессора".

Кремль будет использовать очередной пропущенный удар для всплеска ненависти к Украине с лозунгом в стиле "Вставай, страна огромная!"

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко акцентирует, что россияне почему-то считают, что им можно бомбить всех и вся, а их – нельзя. Украина же демонстрирует, что бить агрессора, в том числе на его территории,– можно и нужно.

"Нет сомнений, что Кремль будет использовать очередной пропущенный удар для всплеска ненависти к Украине с лозунгом в стиле "Вставай, страна огромная!". Именно этого добивается путинский режим – чтобы война против Украины стала "священной войной за святую русскую землю". Для нас же военные объекты РФ – законные цели. Включая аэродромы, с которых взлетают самолеты, которые могут нас бомбить, пускать по нам ракеты. Таким образом мы снижаем военный потенциал противника, уменьшаем количество ракет, которые могут полететь по нам. И это видно по волнам массированных ударов. Количество высокоточных ракет у россиян падает", – подчеркивает Виктор Бобыренко.

По его мнению, но на этой неделе нам точно стоит ожидать новую ракетную волну. Скорее всего, ближе к новому году.

"Учитывая, что 30 декабря исполняется 100-лет со дня образования СССР, развал которого Путин считает трагедией, можно предположить, что именно в этот день он прикажет нанести очередной массированный ракетный удар по Украине. Так что часть нашей страны может встретить Новый год без света, тепла, воды. Но мы точно выстоим, – уверен аналитик. – А Запад, уже решивший предоставлять нам ЗРК "Пэтриот", в таком случае даст еще больше систем ПВО и ПРО, позволяя ВСУ эффективнее уничтожать вражеские ракеты".

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