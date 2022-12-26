logo

BTC/USD

16849.68

ETH/USD

1219.88

LTC/USD

69.16

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупант признал, что Путину плевать на проблемы армии (аудиоперехват)
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупант признал, что Путину плевать на проблемы армии (аудиоперехват)

Россиянин просит свою жену не жаловаться на то, в каких условиях он находится на фронте

сегодня, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российских военных, которые оказались на войне в Украине, запугивает высшее военное командование, а жаловаться лично президенту России Путину нет никакого смысла, потому как тому плевать на то, что происходит в его армии и на отношение к обычным солдатам. Такое мнение озвучил российский военный во время телефонного разговора со своей женой. Как передает издание "Комментарии", разговор перехватили специалисты ГУР МО Украины.

Оккупант признал, что Путину плевать на проблемы армии (аудиоперехват)

Российские военные. Фото: из открытых источников

Захватчики просит супругу не предпринимать никаких шагов и не жаловаться на то, что происходит в армии президенту РФ, ведь те, кто жалуются потом просто "исчезают". 

Из разговора понятно, что у российской армии большое количество потерь, очень много раненых на войне в Украине. Больницы переполнены не только во временно оккупированных Донецке, Луганске и приграничных городах РФ, но и даже в Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Мужчина заявил, что ему не выдали зимнюю одежду. Однако он не считает, что выпрашивать зимнюю одежду нет смысла, потому как в том, что выдают его сослуживцам невозможно ходить.

"А что ты там собралась Путину писать? Путину, по-моему, вообще по х*ю. Ты ему напишешь, оно не дойдет... У нас кто жалуется, всех х*й знает куда увозят", — признал россиянин.

Читайте также на портале "Комментарии" - ракет 70 полетит: в Офисе президента рассказали, как россияне готовятся к новым ударам по Украине.                                                                                                                                           

Также издание "Комментарии" сообщало – ночной прилет на аэродроме ВКСРФ в Энгельсе – есть погибшие и раненые.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/1795
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!