Оккупант признал, что Путину плевать на проблемы армии (аудиоперехват)

Российских военных, которые оказались на войне в Украине, запугивает высшее военное командование, а жаловаться лично президенту России Путину нет никакого смысла, потому как тому плевать на то, что происходит в его армии и на отношение к обычным солдатам. Такое мнение озвучил российский военный во время телефонного разговора со своей женой. Как передает издание "Комментарии", разговор перехватили специалисты ГУР МО Украины.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Захватчики просит супругу не предпринимать никаких шагов и не жаловаться на то, что происходит в армии президенту РФ, ведь те, кто жалуются потом просто "исчезают".

Из разговора понятно, что у российской армии большое количество потерь, очень много раненых на войне в Украине. Больницы переполнены не только во временно оккупированных Донецке, Луганске и приграничных городах РФ, но и даже в Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Мужчина заявил, что ему не выдали зимнюю одежду. Однако он не считает, что выпрашивать зимнюю одежду нет смысла, потому как в том, что выдают его сослуживцам невозможно ходить.

"А что ты там собралась Путину писать? Путину, по-моему, вообще по х*ю. Ты ему напишешь, оно не дойдет... У нас кто жалуется, всех х*й знает куда увозят", — признал россиянин.

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