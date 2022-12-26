Оккупант признал, что Путину плевать на проблемы армии (аудиоперехват)

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Кравцев Сергей
Российских военных, которые оказались на войне в Украине, запугивает высшее военное командование, а жаловаться лично президенту России Путину нет никакого смысла, потому как тому плевать на то, что происходит в его армии и на отношение к обычным солдатам. Такое мнение озвучил российский военный во время телефонного разговора со своей женой. Как передает издание "Комментарии", разговор перехватили специалисты ГУР МО Украины.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Захватчики просит супругу не предпринимать никаких шагов и не жаловаться на то, что происходит в армии президенту РФ, ведь те, кто жалуются потом просто "исчезают".
Из разговора понятно, что у российской армии большое количество потерь, очень много раненых на войне в Украине. Больницы переполнены не только во временно оккупированных Донецке, Луганске и приграничных городах РФ, но и даже в Санкт-Петербурге и других крупных городах.
Мужчина заявил, что ему не выдали зимнюю одежду. Однако он не считает, что выпрашивать зимнюю одежду нет смысла, потому как в том, что выдают его сослуживцам невозможно ходить.
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