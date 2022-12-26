Ночной прилет на аэродроме ВКСРФ в Энгельсе – есть погибшие

В российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Как передает издание "Комментарии", первыми информацию о произошедшем сообщили ряд энгельсских телеграмм-каналов.

Взрыв в русском Энгельсе. Фото: из открытых источников

Среди ночи в Энгельсе в районе аэродрома звучала система воздушной тревоги. Местные жители сообщают, что были слышны взрывы.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов в Энгельсе написал, что "угрозы для жителей абсолютно нет", а российские СМИ сообщили о трех погибших в результате пожара.

Бусаргин написал, что все слухи о том, что жителей экстренно собераются эвакуировать из города – это вранье и на самом деле, несмотря на произошедшее ночью, никакой угрозы для россиян нет. Во время взрывов, уверяет губернатор Саратовской области, не пострадал ни один объект гражданской инфраструктуры.

В то же время издание Baza сообщило, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составляла 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо были госпитализирован с серьезными ранениями.

Стоит отметить, что расстояние от границы Украины к месту удара около 800 км. Именно этот аэродром уже был атакован 5 декабря перед массированным ракетным ударом по территории Украины. Тогда российские оккупанты не смогли задействовать в обстреле несколько своих самолетов из-за повреждений.

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