Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море: к чему готовится враг

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Кравцев Сергей
Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три корабля, способных нести крылатые ракеты "Калибр". Их общий залп составляет 20 ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.
Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море. Фото: из открытых источников
Кроме того, в Азовском море Россия продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей. Вместе с тем в Средиземном море – замечено 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", их общий залп — 72 ракеты.
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