Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море: к чему готовится враг

Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три корабля, способных нести крылатые ракеты "Калибр". Их общий залп составляет 20 ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море. Фото: из открытых источников

"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 11 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп — 20 ракет", — сообщают ВМС ВСУ.

Кроме того, в Азовском море Россия продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей. Вместе с тем в Средиземном море – замечено 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", их общий залп — 72 ракеты.

"За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю – 30 судов, из них 2 судна двигались из пролива Босфор; к Черному морю — 25 судов, из них 10 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", — сообщили в ВМС.

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