Лукашенко отправился на очередную встречу к Путину: какие ожидания – прогнозы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершит очередной рабочий визит в Российскую Федерацию, где традиционно встретится с Владимиром Путиным. В этом году белорусский и российский диктаторы встречались уже восемь раз, причем лишь недавно произошла их встреча в Республике Беларусь (РБ), все прочие разы Лукашенко летал в РФ. Чего ожидать от очередной путинско-лукашенковской встречи в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Путин делает ставку на создание совместного российско-белорусского контингента и размещения его на постоянной основе на территории Беларуси

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно обращает внимание, что в последнее время, действительно, еще больше активизировались контакты между Лукашенко и Путиным.

"Сам Путин впервые за три года совершил недавно визит в Минск. И хоть обе стороны комментировали его как таковой, где обсуждались исключительно экономические вопросы, я уверена, что для России, прежде всего, важна военная составляющая. В частности – возможность использовать (в любой момент, в любом объеме) территорию РБ как военный плацдарм. Тогда как Лукашенко интересует именно экономическая составляющая (потому что Беларусь в этом плане абсолютно зависима от России)", – поясняет Олеся Яхно.

По ее мнению, не обязательно мы увидим прямое втягивание белорусской армии в войну. Численность вооруженных сил РБ, напоминает аналитик, не так велика, боевого опыта у них нет, равно как мотивации. И для хода войны использование белорусской армии – точно не стало бы определяющим фактором.

"Тут ставка скорее на создание совместного российско-белорусского контингента и размещения его на постоянной основе на территории Беларуси, – считает эксперт. – С начала войны РФ использовал белорусские базы для нанесения ракетных ударов по Украине, но присутствие ее военных там было в рамках так называемых учений, совместных с представителями ВС РБ. А потом учения продлялись, российские военные продолжали оставаться на чужой территории. Но сейчас, похоже, задача Кремля – подписать официальное соглашение, сделав пребывание своих военных в Беларуси более-менее легальным и постоянным. Это будет фактор психологического давления со стороны РФ и на Украину, и на страны ЕС и НАТО, которые соседствуют с РБ – Польшу, Литву".

Таким образом, продолжает Олеся Яхно, Россия хочет показать, что не собирается отступать, что война – надолго. Вынуждая Украину уделять пристальное внимание этому направлению. Держать на севере часть войск, часть ПВО. Такой себе фактор постоянного напряжения, распыления сил и средств.

"Думаю, именно об этом идет и будет идти речь на всех встречах Лукашенко и Путина. Не исключено, что недавняя странная смерь министра иностранных дел РБ Макея – это была своеобразная демонстрация российским режимом белорусскому диктатору, какая участь может ожидать и его, если он не будет сговорчивым. Цель России – сделать Беларусь еще более зависимой во всех отношениях, постепенно поглощая данное государство", – констатирует Олеся Яхно.

Лукашенко не может Путину отказать, но может "имитировать оргазм"

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев рассуждает так:

"Я думаю, чем так ездить друг к другу, Путину с Лукашенко пора уже пожениться – и жить вместе. Это шутка, конечно. А по серьезному – понято, что Лукашенко ужасный и жестокий человек, у которого Путин многому научился. Но при этом Лукашенко – не столь самонадеян как Путин, решившийся на самоубийственное вторжение в Украину. Недаром белорусский президент так долго у власти. Неким задним умом понимает, что ему ни в коем случае нельзя лезть напрямую в войну с Украиной. Хоть РБ – такая же страна-террорист, как РФ (если вспомнить, что в феврале россияне вторглись, в том числе, с белорусской территории, что им позволено стрелять оттуда по нам, пользоваться вооружением и боеприпасами РБ), но Лукашенко, в отличие от Путина не хочет нарушать общественный договор с лояльной частью населения, не хочет вовлекать весь народ в войну".

Айдер Муждабаев напоминает, что Лукашенко всегда с гордость заявлял: пусть мы и не особо процветаем, зато живем в мире. Мол, в Беларуси не было как в Чечне, как в Грузии, как в Украине.

"У Лукашенко базис его власти – слово "мир", которые он выменивал у народа на свободу последнего, на всё что угодно. И рискнуть этим, фактически последним активом, он не рискнет", – уверен эксперт.

При этом он не исключает, что будет использована формула, когда белорусские солдаты подписывают контракт с российской армии. Лишь бы не идти против Украины под флагом РБ. Этакое непрямое, скрытое участие представителей белорусских ВС в войне.

"Лукашенко не может Путину отказать, но может "имитировать оргазм". Так что сколько-то тысяч безумных белорусов, которые готовы убивать за достаточно большие для них деньги, найдется. И повторное вторжение со стороны РБ, как предупреждал главком ВСУ генерал Залужный – возможно. Путинская логика тут может быть сродни гитлеровской. Когда немецко-фашистские захватчики с ходу не взяли Москву, то решили перерезать каналы снабжения. Начали бомбить и атаковать подлодками караваны с ленд-лизом, пытались отрезать столицу СССР от всяческих поставок. Так что Путин и его головорезы вполне могут попробовать отрезать Украину от западной помощи, атаковав со стороны РБ, – предупреждает Айдер Муждабаев. – Судя по тому, как воюет украинская армия, как растут поставки нам высокоточного вооружения, такой план не выглядит реалистичным. Но это нам так кажется. А Путину – нет. Тем более (и об этом уже пишут западные аналитики), что его т.н. "полководцы" докладывают вовсе не то, что есть на самом деле, боясь впасть в немилость к фюреру. И положить на фронте 100 тысяч, 200 тысяч солдат они считают меньшим риском, нежели усомниться в гениальности рашистского фюрера".

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