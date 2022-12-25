Прогноз на последнюю неделю 2022-го: к каким событиям нужно быть готовыми

На следующей неделе мы, наконец, простимся с этим тяжелейшим годом. Входя в новый с надеждами на окончание войны именно в нём – и, конечно, победой Украины. Чего ожидать от последней недели 2022-го эксперты спрогнозировали специально для издания "Комментарии".

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Для Украины итоги года хоть и чрезвычайно тяжелые, но оптимистичные

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов напоминает, что последняя неделя года – традиционные каникулы в странах Запада. Политики поздравили своих избирателей с праздниками, многие прямо призвали продолжать помощь украинцам.

"Существует определенный риск новых ударов российской армии по гражданским объектам Украины, – прогнозирует эксперт. – Погода не способствует проведению наземных операций, да и все атаки российской армии и наемников не принесли им значительных оперативных успехов. А каникулы западных политиков могут стать поводом для очередных "гуманитарных бомбардировок" (ударам по объектам критической инфраструктуры Украины, включая энергетическую) со стороны РФ, в расчете на меньший международный резонанс в праздничный период".

Последняя неделя года – время для подведения итогов года, отмечает Игорь Попов. Украина уже названа "страной года", украинцы получают самые высокие международные награды – как признание мужественной борьбы против захватчиков.

Спичрайтеры ищут какие-то размытые формулировки для новогоднего поздравления". "В России с подведением итогов складывается деликатная ситуация, – считает эксперт. – Военная авантюра провалена, выгодных для агрессора сценариев окончания войны нет, понимание будущего отсутствует. Поэтому российские власти отменили и ежегодное президентское послание Федеральному собранию, и традиционную путинскую итоговую пресс-конференцию

Зато для Украины итоги года хоть и чрезвычайно тяжелые, но оптимистичные, уверен Игорь Попов.

"Уже полгода наши войска проводят наступательные операции по деоккупации украинской территории. Сложилась международная коалиция союзников. Президент Зеленский обратится к гражданам в новогоднюю ночь, также рассматривается формат расширенного послания к нации, возможно, в Верховной Раде, с итогами года и стратегией на следующий год, – отмечает эксперт. – У Украины есть свой план окончания войны из 10 шагов, и эта формула мира совершенствуется и частично реализуется. Следующая неделя – это анализ политических итогов года, а также оглашение планов и стратегий на следующий год – год украинской Победы".

Мы близки к переломному моменту, когда российская армия и "вагнеровцы" обломают зубы, их натиск ослабеет

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко рассуждает так:

"Как правило, новогодняя неделя характеризуется достаточно спокойным политическим спектром. Вряд ли стоит ожидать в этом смысле чего-то громкого. Однако следующая неделя пройдет в тревожном ожидании – произведет ли российский агрессор новый ракетный массированный удар, надеясь окончательно разладить энергетическую систему Украины? Удастся ли нашим ВСУ в целом и ПВО в частности отбить эту атаку, сработав максимально эффективно? Какой ущерб будет нанесен в итоге? Подобные угрозы, понятно, влияют на настроения украинцев накануне Нового года. Естественно, что встретить его хочется не только с верой в лучшее (в то, что война завершится в 2023-м нашей победой), но и — в тепле и со светом".

По словам эксперта, итоги уходящей недели имеют огромное значение и для будущей, и для будущего вообще. Это и более чем успешный визит президент Зеленского в США, и принятие Штатами вскоре после этого рекордного оборонного бюджета в 858 млрд долларов, включающего, в том числе, выделение солидных средств на военную помощь Украине.

"Всё это более чем позитивно отразится на нас. Позволит еще больше укрепить ВСУ. Запланировать не только новые оборонные операции, но и наступательные, – уверен Михаил Дяденко. – Несмотря на идущие и грядущие праздники, продолжаться бои в районе Бахмута, на других участках фронта. Все украинцы держат кулаки за наших защитников, которые проявляют неимоверный героизм, став примером для всех цивилизованных стран. Мне кажется, мы близки к переломному моменту, когда российская армия и "вагнеровцы" обломают зубы, их натиск ослабеет, а ВСУ пойдут в очередное контрнаступление, в том числе на Донецком направлении".

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