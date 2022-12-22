Исторический визит Зеленского в США: что самое важное – почему «зрады» теперь точно не будет

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в США, где он встретился с американским президентом Джо Байденом, а также блистательно выступил перед конгрессменами, остается топ-темой 22 декабря. И пока российские политики, чиновники и дипломаты истерят по этому поводу, издание "Комментарии" продолжает с помощью экспертов анализировать итоги этого исторического визита.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Сегодняшняя поддержка Украины и Штатами, и другими цивилизованным странами, говорит, что мы не просто признаны, но и уважаемы всем прогрессивным человечеством

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов уверен, что Зеленский в Белом доме и Конгрессе перевернул страницу мировой истории.

"Визит украинского президента накануне Рождества в самое сердце не только американского, а и мирового политикума, является весьма знаковым и символическим событием эпохального масштаба. Можно сказать это краеугольный камень и новая веха в мировой истории, при том, что ознаменовывает переход на качественный рывок в совершенно новом восприятии Украине во всем мире. Хочу отметить эмоциональную окраску на встрече с президентом США, высокопоставленными чиновниками и на выступлении в Конгрессе, где присутствовали две палаты представителей. Был виден неподдельный восторг, выступление Зеленского неоднократно прерывали аплодисментами. А в конце пять минут американские парламентарии рукоплескали украинскому президенту, держа в руках украинские флаги. Некоторые конгрессвумен были в желто-голубых костюмах", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что США с самого начала полномасштабного вторжения РФ оказывали наибольшую поддержку нашей стране. Причем не только на уровне военной, материально-финансовой помощи, а и как главный лоббист на дипломатической арене – с целью убедить мировое сообщество, включая Европу, Китай и страны азиатского региона всеми силами поддерживать Украины и перестать боятся Путина.

"Сегодняшняя поддержка Украины и Штатами, и другими цивилизованным странами, говорит, что мы не просто признаны, но и уважаемы всем прогрессивным человечеством, – отмечает Алексей Воронцов. – Россия же становится глобальным изгоем, а Путин уже стал посмешищем – и процесс этот динамически развивается. Тогда как процесс поддержки Украины стал необратимым. Мы стали примером – как защищаться и защищать свободу и демократию в борьбе с мировым злом, средневековой тиранией. Теперь дело времени, когда прекратится война и придет черед восстанавливать страну. Часы весов мировой истории склонились в сторону Украины, где на кону безопасность всего мира! Ну и вишенкой на торте стал подарок от ВСУ – сотый русский тысячник отправился в ад "на концерт" к Кобзону".

Российскую реакцию на визит Зеленского в США можно охарактеризовать, как вой на болотах

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что визит Зеленского в США, судя по всему, является успешным во всех отношениях.

"Даже то, что удалось до последнего момента, вопреки печальной украинской политической традиции, когда о такого типа визитах знают загодя, сохранить всё в тайне, – уже достижение. Не говоря уж том, что происходило в рамках самого визита", – отмечает политолог.

По его словам, акценты были сделаны на ряде вопросов, важных и в ракурсе российско-украинской войны, и дальнейшего развития нашей страны.

"Во-первых, конечно, поднимали вопросы помощи со стороны США – военной, финансово-экономической – Украине. И миллиарды, которые запланированы в новом оборонном бюджете Штатов для нашей страны, и получение нового пакета помощи (более 1,8 млрд, включая системы "Пэтриот" говорят сами за себя, – подчеркивает эксперт. – Во-вторых, явно поднималась темы борьбы с коррупцией в Украине. Американцы с этой проблемы не слезут. А учитывая, что каждый второй республиканец говорит о необходимости контроля, подотчетности за выделяемой США помощью – в 2023-м это будет с удвоенной настойчивостью. Тема контроля за выделением средств, борьбы с украинской коррупций станет внутриполитическим дискурсом в Штатах, которые в 2024-м ждут президентские выборы. В-третьих, возможно, обговаривались некие контуры приостановки военных действий. Ряд американских изданий указали на некоторую разницу в позициях Киева и Вашингтона. Если Белый дом допускает возможность поставить войну "на паузу", то в Украине это видят, как "зраду". Впрочем, судя по выступлению Зеленского в Конгрессе, уже после встречи с Байденом, опасения, что будет "зрада", что нас попытаются уломать на плохой мир, не подтвердились".

Кроме того, продолжает Андрей Золотарев, во время встречи Зеленского с Байденом явно обсуждались кадровые вопросы. Так что не исключены серьезные кадровые перестановки в Кабмине или Офисе президента, или и там, и там.

"Ну, а российскую реакцию на визит Зеленского в США, как и на его недавнюю поездку в самую горячую точку нынешнего фронта – Бахмут, можно охарактеризовать как вой на болотах. И для украинских ушей – это лучшая музыка", – констатирует Андрей Золотарев.

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