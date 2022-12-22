Зачем понадобилась встреча Байдена и Зеленского именно сейчас – какие итоги

В рамках своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Кроме того, украинский лидер выступил в американском Конгрессе. В день визита стало известно о новом пакете военной помощи Украине от США на общую сумму 1,8 млрд долларов. Среди прочего она включает одну батарею Patriot и боеприпасы к ней. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали главные акценты данного визита и спрогнозировали дальнейшие действия США в ракурсе российско-украинской войны.

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Встреча Байдена и Зеленского должна стать холодным душем для тех, кто питает надежды на какие-то компромиссы Украины и РФ

Политолог-международник, эксперт консалтинговой организации "Фонд гражданской дипломатии" Георгий Кухалейшвили отмечает:

"Ключевая цель поездки Владимира Зеленского в США по приглашению Джо Байдена — подкрепить усилия сторонников выделения Украине пакета помощи в размере 45 млрд долларов в Конгрессе США. Среди американских законодателей нет единого мнения на этот счет. Сторонники мира с РФ любой ценой (в том числе за счет украинских территорий) есть как в Демократической, так и в Республиканской партии. Байдену порой непросто обосновать, почему миллиарды долларов американских налогоплательщиков идут на помощь Украине в войне с Россией. Потому, задача Зеленского была из первых уст донести, ЧТО нам нужно и ПОЧЕМУ".

Байдену, поясняет эксперт, нужно было подкрепить свое решение передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для противодействия ракетным обстрелам РФ.

"Вторая задача Зеленского, – продолжает Георгий Кухалейшвили, – дать понять, что война будет продолжаться, пока каждая пядь украинской земли не будет освобождена от российских оккупантов. Поэтому он донес конгрессменам свои 10 пунктов мира, где ключевое значение играет освобождение Украины от российских оккупантов, твердые гарантии будущего мира".

По мнению политолога-международника, встреча Байдена и Зеленского должна стать холодным душем для тех, кто питает надежды на какие-то компромиссы Украины и России за счет наших интересов.

"Впрочем, Байден не стал конкретизировать, до каких пор США будут помогать Украине. Он сказал, что цель помощи – только мир, в то время как Зеленский конкретизировал, что мир в ущерб интересов Украины нас не устраивает – и нужно освободить страну от захватчиков. Очевидно, что Байден будет принимать непопулярные решения для американских пацифистов – и другого варианта, кроме как давать Украине современное оружие, не дано. Путин недоговороспособен, а его аппетиты в Украине нереалистичны", – констатирует Георгий Кухалейшвили.

Коллективный Запад с США в качестве лидера формирует конечную цель этой освободительной для Украины войны

Политолог Владимир Цыбулько считает, что главной задачей программы пребывания Зеленского в США было не столько подтверждением готовности американцев стоять рядом с Украиной до победы (такая готовность явно есть), сколько – нащупывание параметров того, что именно станет такой победой.

"Ведь в Украину вкладываются десятки демократий, – поясняет эксперт. – И не всех устроит, если после завершения войны Путин останется во власти, эрефия сохранится в ее нынешних границах, останется зацентрализованность".

По мнению Владимира Цыбулько, коллективный Запад с США в качестве лидера формирует конечную цель этой освободительной для Украины войны. И победа над российской агрессией рассматривается, в том числе, как формирование будущей архитектуры безопасности всего мира. С определенными ролью и местом каждой из стран – спонсоров такой победы.

В Вашингтоне сделали ставку на тотальную поддержку Украины, несмотря на продолжающуюся в нашей стране коррупцию

Эксперт Аналитической группы "Левиафан", политолог Николай Мельник предполагает, что настоящие итоги этого американского визита Зеленского мы увидим в январе 2023 года.

"Пока можно лишь сказать, что обговаривалось три основных вопроса. Финансовая поддержка Украины, военная, а также усиление давления (финансово-экономического, дипломатического) на РФ, включая введение новых санкций. Так как в дипломатии ничего не происходит быстро, основные выводы по итогам этого визита (что удалось, что — не удалось) мы увидим в будущем году. Сейчас вряд ли стоит ожидать каких-то резких перемен", – считает эксперт.

Он акцентирует, что выступление Зеленского перед Конгрессом было эмоциональным и содержательным.

"Команда президента поработал хорошо. Следует понимать, что Зеленский — актер. И он идеально отыгрывает роль президента воюющей страны. В том числе во время визита в США. Он озвучил правильные тезисы — дайте нам оружие, безопасность Украины — безопасность всего мира, а Россия — угроза для всех. Очень важно, что Зеленский сумел в своем выступление соединить интересы Украины с интересами США и всего мира, – подчеркивает Николай Мельник. – Не часто украинским политикам это удается. Этого не было ни у Порошенко, ни у того же Зеленского до 2022 года. Украина их устами всегда говорила, что НАМ надо, не делая акценты на то, зачем это надо американцам или европейцам. В этом же выступлении Зеленского были правильные нотки, объединяющие видение Киева и Вашингтона в главной проблеме, стоящей сейчас перед всем человечеством — приструнение кремлевского неадеквата".

По мнению политолога, сам приезд Зеленского в Штаты, его встреча с Байденом, говорят о том, что в Вашингтоне сделали ставку на тотальную поддержку Украины, несмотря на продолжающуюся в нашей стране коррупцию.

"Американцы, похоже, решили закрыть глаза на это в нынешних условиях. По крайней мере, пока", – отмечает Николай Мельник.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена назвали главную причину визита Зеленского в США.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!