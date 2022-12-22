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Дадут ли Украине ATACMS: Байден дал ответ

У Байдена уже работают над тем, чтобы предоставить Украине больше дальнобойного оружия

сегодня, 07:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время пресс-конференции один из журналистов задал президенту США Джо Байдену прямой вопрос: не стоит ли США предоставить Киеву то оружие, которое необходимо ВСУ, чтобы завершить войну с Россией. Повернувшись в сторону президента Зеленского Байден ответил иронично, что "этот парень скажет – да".

Дадут ли Украине ATACMS: Байден дал ответ

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

На вопрос журналистки, не стоит ли США удовлетворить все военные запросы Украины, чтобы та смогла победить Россию, Байден сказал: "Этот парень скажет — да", указывая на Владимира Зеленского.

Ранее Байден так же пошутил во время ответа президента Украины на вопрос о дополнительной военной помощи. Когда Зеленский говорил, что в случае очередной эскалации приедет в Белый дом и будет просить о еще больше ЗРК Patriot, Байден ответил: "Работаем над этим".

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена назвали главную причину визита Зеленского в США.

Также издание "Комментарии" сообщало — 21 декабря, произошла ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Кроме того, состоялось выступление Зеленского перед Конгрессом США и заявление американского руководства о выделении Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot. О чем говорит такой поворот событий, включая первый с начала российского вторжения выезд Зеленского из страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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