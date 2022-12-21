Почему Зеленский прибыл в США - о чем говорит увеличение военной помощи Украине

Уже сегодня, 21 декабря, произойдет ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Кроме того, ожидается выступление Зеленского перед Конгрессом США и заявление американского руководства о выделении Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot. О чем говорит такой поворот событий, включая первый с начала российского вторжения выезд Зеленского из страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Запад заинтересован в том, чтобы Украина выстояла, чтобы мы победили

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

"Визит Зеленского в Вашингтон – это некое подведение итогов украино-американских отношений за год. А отношения эти сейчас на беспрецедентно высоком уровне. Военно-техническая и другая помощь со стороны США стране, которая не находится с ними в союзнических отношениях, не является союзником вне НАТО или членом НАТО, никогда не превышала того, что сейчас получает Украина. По динамике это куда больше, чем получали в свое время Афганистан и другие партнеры США вне НАТО".

Так что, отмечает эксперт, надо подводить некоторые итоги. Для чего необходима очная встреча лидеров наших стран. Чтобы сверить часы, а также провести личный диалог по поводу динамики войны. Плюс – обсудить "домашние задания", которые Украине предстоит сделать, чтобы сохранить и динамику поддержки со стороны США, и ответить на вопросы, возникающие у наших западных партнеров в целом к официальному Киеву.

"Да, мы понимаем, что Запад заинтересован в том, чтобы Украина выстояла, чтобы мы победили. Но у него есть и вопросы в контексте эффективного использования предоставляемой нам помощи, – поясняет Виталий Кулик. – В 2024-м в США – президентские выборы, избирательная кампания начнется уже в следующем году. И она будет очень сложной. Так что Белый дом, находящийся сейчас в руках демократов заинтересован в том, чтобы выбить у оппонентов-республиканцев козырь в виде якобы неконтролируемой огромной помощи со стороны США – Украине. Можно не сомневаться, что республиканцы в целом и трамписты в частности будут на этом активно играть. Продвигая идея либо ужесточения контроля за предоставлением нам помощи, либо вовсе сворачивания такой помощи, снижения ее объемов, подталкивания Киева к переговорам с Москвой. Чтобы этого не произошло – Украина обязательно должна выполнить определенные "домашние задания". Речь о которых и пойдет в Вашингтоне, кроме глобального контекста об объемах помощи".

Очевидно, продолжает эксперт, что Зеленский повез список наших потребностей в наступательном вооружении. В том числе – ракет большей дальности, высокоточного вооружения и так далее.

Будет обсуждаться, по мнению Виталия Кулика, тема ядерной безопасности. Россия, уверен он, в любой момент может использовать тактическое ядерное оружие – и против Украины, и против других стран.

Что тогда делать Западу? Будут обсуждаться сценарии, модели поведения со стороны НАТО в случае угрозы им со стороны РФ, которая умеет проворачивать разнообразные гибридные виды агрессии (особая угроза тут странам Балтики). Станут ли страны НАТО вмешиваться, если Беларусь нападет на Украину? Какие контрдействия возможны? Всё это в комплексе является важным пакетом разговора, который предстоит Зеленскому", – считает эксперт. "Поднимется вопрос втягивания Беларуси в военные действия на наших северных границах, привлечение ее вооруженных сил к войне против Украины

Он также акцентирует, что будут и неприятные вопросы, на которые украинскому лидеру придется давать ответ.

О неэффективности государственного управления. О сохранении пространств, где коррупция расцветает с большей силой, чем было до широкомасштабного российского вторжения. О том, что новосозданные структуры, призванные бороться с коррупцией (как тот же Бюро экономической безопасности) субординировано под человека, которого и обвиняют в коррупции (речь о Татарове)". "К примеру, почему до сих пор люди Деркача находятся в "Энергоатоме"? Почему имеется концентрация управления силовыми структурами в руках людей, которых обвиняют в коррупционных действиях, к которым есть неоднозначное отношение на Западе (как к тем, кто "сливал" ту или иную информацию русскими или "третьим сторонам")? Есть масса вопросов к нашему экономическому и энергетическому блоку в целом. К Галущенко, к Шмыгалю, Свириденко. К представителям Офиса президента – таким как Ермак, Татаров. И на эти вопросы придется Зеленскому отвечать, – подчеркивает Виталий Кулик. – Несмотря на то, что Украина уверяет, будто сейчас у нас снизилась коррупционная рента, что нам удалось существенно сократить коррупционную составляющую, начать процесс деолигархизации – большинство представителей бизнес-структур, ассоциаций бизнеса говорят не о снижении, а об увеличении коррупционной составляющей

Так что, констатирует эксперт, предстоит серьезный разговор.

"Надеюсь, Зеленский и его окружение сделают правильные выводы. В том числе в виде кадровых решений, которые ждут и украинское общество, и наши партнеры. Если не в этом году, то в будущем. Игнорировать эти вопросы украинская власть не сможет, если она рассчитывает на дальнейшую мощную поддержку со стороны Запада в целом и США в частности", – резюмирует Виталий Кулик.

Москва планировала использовать зимний период для создания трещин в теме поддержки Украины западными союзниками

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко уверен, что первый заграничный визит Зеленского с начала полномасштабной войны после 300 дней героического сопротивления российскому вторжению и ошеломительного посещения передовой в Бахмуте – это мощнейший сигнал для всего международного сообщества.

"Его суть в том, что союзники Украины не только полны решимости противодействовать захватническим силам и энергетическому террору Кремля, но и практически готовы предоставлять для этого дальнейшую значительную помощь. Сейчас Конгресс США, перед которым лично выступит Зеленский, решает вопрос о выделении 44,9 млрд дол поддержки официальному Киеву в следующем году. Причём ещё в начале декабря обсуждалась сума на уровне 38 млрд дол. Речь украинского президента, безусловно, станет дополнительным стимулом для двух палат Конгресса проголосовать за данное решение. Более того, оно продемонстрирует консолидированную двухпартийную поддержку нашей страны. Это особенно важно ввиду недавних результатов Мидтерма (промежуточные выборы в Конгресс) и ряда спекуляций о возможном ослаблении лидирующей роли Вашингтона в антипутинской коалиции", – поясняет руководитель ЦАС.

Он отмечает, что сам по себе факт визита Зеленского свидетельствует о достижении предварительных договорённостей о качественном усилении помощи Украине.

"Возможно, это не только системы Patriot, о которых говорят в СМИ, но и ряд других позиций. Уверенность в этом даёт и тот факт, что украинский лидер, к примеру, раньше отказался от визита на саммит глав государств G20 на Бали, поскольку не видел смысла в дискуссии без конкретных прикладных результатов. Сегодня же ситуация диаметрально противоположная", – подчеркивает Игорь Чаленко.

Эксперт акцентирует, что данный визит Зеленского происходит после ряда интервью военно-политического руководства Украины и других материалов в англоязычном издании The Economist, которое имеет большое распространение, в том числе и в США.

"Думаю, что единый консолидированный посыл был услышан и позитивно воспринят на Западе, – отмечает Игорь Чаленко. – Нынешняя ситуация крайне невыгодна для Москвы, которая планировала использовать зимний период для создания трещин в теме поддержки Украины западными союзниками. Как мы видим, тенденции развиваются в ином русле, а значит тезис о помощи Киеву "столько, сколько потребуется", обретает новый импульс".

Даже сам факт согласия на поставки оружия такого уровня позитивен

По мнению главы Центра политических студий "Доктрина", политконсультанта Ярослава Божко, в первую очередь мы должны получить более четкие сведения о сроках поставок и объемах новых вооружений (в том числе систем Patriot), чтобы иметь возможность говорить об их влиянии на ситуацию на фронте.

"Но даже сам факт согласия на поставки оружия такого уровня, безусловно, позитивен, – считает эксперт. – Ведь он приближает для нас возможности интеграции с оборонными планами и системами НАТО в перспективе".

Однако на данном этапе войны для Украины, считает Ярослав Божко, гораздо более критичен и важен вопрос получения средств ведения войны большой дальности.

"Это усиливает возможности по нанесению ударов вглубь линии фронта, перерезке логистики и снабжения войск РФ и имеет однозначно первоочередное значение. Потому положительные сигналы в этой сфере были бы намного важнее, чем любые другие", – уверен эксперт.

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