logo

BTC/USD

16849.96

ETH/USD

1212.18

LTC/USD

65.21

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события CNN: Зеленский уже на пути в Вашингтон
commentss НОВОСТИ Все новости

CNN: Зеленский уже на пути в Вашингтон

Американские СМИ утверждают, что сегодня Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом

сегодня, 07:38
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Уже сегодня может произойти ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN", со ссылкой на источники, знакомые с планами визита Зеленского в Вашингтон.

CNN: Зеленский уже на пути в Вашингтон

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

По данным издания, президент Украины через несколько часов может быть в Вашингтоне. 

"CNN" пишет, визит Зеленского в Белый дом не был окончательно согласован и остается информационно ограниченным из соображений безопасности.

При этом, по данным "CNN" в программе встреча Зеленского с Байденом и высшими должностными лицами администрации президента США.

Визит, подчеркивает издание, совпадает с намерением власти США направить Украине новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, что мешает Путину принять точное решение о новом наступлении на Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Минске прошла встреча двух диктаторов – российского Владимира Путина и белорусского Александра Лукашенко. Согласно официальным данным, стороны обсудили совместное производство новой военной техники и подготовку белорусских военных летчиков россиянами. Также Путин и Лукашенко якобы говорили об экономическом сотрудничестве между своими государствами, а самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) даже высказался о "необходимости диалога с Западом". Какие выводы можно сделать по итогам встречи? Каковым может быть дальнейшее участие Беларуси в российско-украинской войне? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2022/12/20/politics/volodymyr-zelensky-washington-dc-visit/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!