CNN: Зеленский уже на пути в Вашингтон

Уже сегодня может произойти ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN", со ссылкой на источники, знакомые с планами визита Зеленского в Вашингтон.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

По данным издания, президент Украины через несколько часов может быть в Вашингтоне.

"CNN" пишет, визит Зеленского в Белый дом не был окончательно согласован и остается информационно ограниченным из соображений безопасности.

При этом, по данным "CNN" в программе встреча Зеленского с Байденом и высшими должностными лицами администрации президента США.

Визит, подчеркивает издание, совпадает с намерением власти США направить Украине новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Минске прошла встреча двух диктаторов – российского Владимира Путина и белорусского Александра Лукашенко. Согласно официальным данным, стороны обсудили совместное производство новой военной техники и подготовку белорусских военных летчиков россиянами. Также Путин и Лукашенко якобы говорили об экономическом сотрудничестве между своими государствами, а самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) даже высказался о "необходимости диалога с Западом". Какие выводы можно сделать по итогам встречи? Каковым может быть дальнейшее участие Беларуси в российско-украинской войне? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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