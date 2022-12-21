СМИ узнали, что мешает Путину принять точное решение о новом наступлении на Украину

В Кремле до сих пор идут дискуссии, до сих пор нет единого мнения, стоит ли начинать новое наступление на Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США на условиях анонимности, информирует "Reuters".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Конечно, есть некоторые внутри РФ, которые, я думаю, хотели бы продолжить новые наступательные действия в Украине. Но есть и другие, у которых есть реальные вопросы о способности РФ сделать это на самом деле", — отметил чиновник.

Он добавил, что среди главных проблем, мешающих Путину принять точное решение о повторном массированном наступлении на Украину, – большая нехватка боеприпасов. Из-за этого у русской армии проблемы вдоль линии фронта. Еще одной проблемой является то, что к российским боевым силам были присоединены подразделения, которые нельзя назвать "сплоченными". Поэтому у россиян во время атак возникало много трудностей.

"Существует множество вещей, с которыми россияне сталкиваются в плане наличия необходимого оборудования, боеприпасов, и это накладывает ограничения на то, что они могут захотеть сделать", — пояснил чиновник.

По его словам, США быстро адаптируют помощь Украине по мере изменения характера боевых действий, и сделают то же самое в случае возобновления наступления.

"Если нужно, мы ответим. Мы также работаем сейчас, чтобы убедиться, что у украинцев есть то, что им нужно, чтобы справиться", — отметил он.

Чиновник добавил, что ВСУ также не намерены сбавлять обороты.

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