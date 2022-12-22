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Первая реакция России на выступление Зеленского в Конгрессе США

Российские чиновники предостерегают США и указывают, что такие "провокации", как помощь Украине, могут иметь непредсказуемые последствия.

сегодня, 11:05
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США, где встретился с Джо Байденом и выступил в Конгрессе. Как следствие, Украина увеличила поддержку от США, а американский президент пообещал современные системы ПВО для Украины. На подобные действия отреагировал посол России в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Первая реакция России на выступление Зеленского в Конгрессе США

Посол России США Анатолий Антонов. Фото из открытых источников

Дипломатический представитель России в США Анатолий Антонов после выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США отреагировал на усиление сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной.

Российский чиновник считает, что США продолжает вроде бы воевать против России.

"По сути, под аплодисменты и саркастические улыбки было заявлено о необходимости продолжения "прокси-войны" против нашей страны до полной победы над нами", — сказал Антонов.

Посол в США Анатолий Антонов считает, что заявления Байдена о передаче Украине системы Patriot и дополнительных финансов в размере 1,8 млрд долларов состоялись, несмотря на оговорки России.

"Провокационные действия США неукоснительно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже представить", — заявил российский чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская конгрессвумен раскритиковала приезд президента Украины в США. Ранее она также обещала не дать ни копейки для Украины.

Также "Комментарии" писали о первых реакциях конгрессменов США, которые появились после выступления Владимира Зеленского в Конгрессе. Американские чиновники выразили солидарность с украинским народом и заявили, что является самым важным в войне против России.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-22-22/index.html
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