Какой переломный момент произошел на этой неделе – что не так с поддержкой экономики в Украине

Последняя полноценная неделя 2022 года была насыщенна разнообразными событиями, важными для Украины. Специально для издания "Комментарии" эксперты выделили наиболее важные аспекты, которые могут серьезно отразиться и на будущем.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Мы получаем невиданное ранее оружие, в том числе системы "Пэтриот"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков фронтальными событиями этой недели считает визиты президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут и в Вашингтон.

"Эти визиты важно рассматривать в связке, у них общий символизм", – уверен эксперт.

Президент Зеленский, напоминает он, приехал в непосредственную горячую точку – Бахмут, где пообщался с солдатами, проверил позиции и вручил награды. Практически сразу из Бахмута Зеленский отправился в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил с исторической речью в Конгрессе.

"Зеленский привез Байдену награду от украинского воина, а из Вашингтона привез новый пакет военной помощи Украине. Это показывает единение цивилизованного мира перед лицом российской агрессии, демонстрирует, что защита Украины – это дело всего Запада. Но самое главное – единое мнение президентов, что окончание войны определит украинский солдат, разбив россию на поле боя", – акцентирует Сергей Быков.

По его мнению, на этой неделе произошел переломный момент, который ознаменует переход к новому этапу войны – Украина наращивает силы для перехода в контрнаступление с последующим освобождением всех временно оккупированных россией территорий.

"Мы получаем невиданное ранее оружие, в том числе системы "Пэтриот", – подчеркивает эксперт. – Это поможет ВСУ освободить нашу страну. Уверен, что количество и качество вооружений, способствующих деоккупации всей Украины, будет с каждым месяцем увеличиваться".

Плохо, что всё делается, ориентируясь исключительно на мнения людей, которые подпевают власти

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич рассуждает так:

"В экономическом смысле итоги этой недели мне видятся крайне печальными, как и всего уходящего года, как и перспективы года грядущего. Да, конечно, основная беда – это российская агрессия, обрушившая массу бизнесов в Украине. Но, увы, немало для их уничтожения сделала и наша власть. И очередное тому подтверждение – собрание на днях приверженцев проводимой властью драконовской политики фискализации в отеле "Интерконтиненталь". Там были и представители, имплементированные в наше движение и пытавшиеся его дезорганизовать еще в 2019-2020 годах, и другие. Возглавила это собрание так называемая Украинская Рада Бизнеса, которая еще в феврале-2019 придумала десятым топ-приоритетов, включая фискализацию. Ввинтила их в программу тогдашнего кандидата в президента Зеленского. И последствием этого стала тотальная фискализация после его прихода к власти, введение кассовых аппаратов, наши протесты против этого и так далее. И на уходящей неделе вновь собрались эти адепты фискализации обсудить якобы модернизацию "упрощенки". Естественно в ракурсе еще больше зарегулированности".

По словам эксперта, показательно, что эту "модернизацию" затеяли тогда, когда права и свободы украинцев существенно ограничены режимом военного времени.

"И мы не можем высказать своего недовольства, несогласия, выйти с протестами, даже с пикетами, – поясняет Сергей Доротич. – Между тем, на нас накатывает очередная волна фискализации, правда, несколько видоизмененная. Плохо, что всё делается, ориентируясь исключительно на мнения людей, которые подпевают власти. И что таким образом последняя пытается легализовать свои инициативы. Это меня как человека, который переживает за бизнес-климат в Украине, невероятно тревожит. Как и очередной меморандум с МВФ, где четко обозначено, что наша власть берет на себя обязательства по повышению налоговой нагрузки (то есть – по увеличению налогов), по возобновлению контроля, всех проверок (до июля 2023 года, независимо от того, закончится ли к тому времени войны), расширению сфер применения регистраторов расчетных операций (то есть – дальнейшая фискализация предпринимателей). Меня это не просто возмущает, но – пугает. Во время войны, когда у нас и так в разы ухудшился бизнес-климат, говорить об увеличении налогов, проверок, аминистрирования – это выстрел себе в ногу".

Эксперт прогнозирует, что последствием подобной политики станет уменьшение бизнес-инициатив. Он уверен, что во время, когда бизнес и так бежит с Украины, нужно максимально упразднить налоги, ввести долгосрочные льготы для тех, кто будет создавать новые рабочие места в торговле, производстве, сфере услуг.

"У нас же решают еще больше всё зарегулировать и обложить налогами. Это не просто нелепость, это какая-то диверсия! – возмущается Сергей Доротич. – Фактически имеем наступление на бизнес с помощью ряда инициатив правительства, законопроектов (как о том же градостроительстве), которые принимаются, когда работа Рады не публичная, когда туда ограничен доступ журналистов".

По словам эксперта, если вскоре после начала широкомасштабной российской агрессии были приняты правильные инициативы и президентом, и ВР (ограничены проверки предпринимателей и так далее), то начиная где-то с мая проверки продолжились, а налоговая дала понять, что предпринимателей будут штрафовать.

"Да, не сейчас, потому что военное положение не позволяет, – уточняет Сергей Доротич. – Но после – непременно. За всё, что выявят сейчас. В том числе – за не вовремя сданный отчет. И ничего, что в тот момент не было электроэнергии. Разочарование не только у меня, но и у всего бизнес-сообщества, которое много волонтерит, помогает фронту (мои коллеги, к примеру, на днях повезли в Бахмут продукты, генераторы и так далее). Но при таком отношении со стороны власти – всё больше появляется желание покинуть Украину и развивать бизнес за ее пределами".

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