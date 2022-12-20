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Владимир Зеленский побывал на «передке» в Бахмуте

В Бахмуте Глава государства встретился с украинскими военными и вручил государственные награды

сегодня, 15:15
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Автор:

Моесеенко Валентина

Владимир Зеленский во время неанонсированного визита в Бахмут Донецкой области встретился с украинскими военными, которые обороняют город, пишут "Комментарии".

Владимир Зеленский побывал на «передке» в Бахмуте

Президент Украины побывал в Бахмуте. Фото: ОПУ

На 300-й день войны против российского агрессора Президент побывал именно там, где сейчас идут самые горячие бои, посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит врагу на подступах к городу. Верховный Главнокомандующий ВСУ заслушал доклад командира об оперативной ситуации, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям. Находясь в районе ведения боевых действий, Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за мужество, стойкость и крепость, которые они демонстрируют отражая атаки врага.

"Бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы у их детей, семей все было нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы было светло, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное, чтобы свет был внутри", — подчеркнул руководитель государства.

Также Президент Украины вручил военнослужащим государственные награды. Их получили воины механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений.

"Крепость Бахмут. Наши. Непокорны перед врагом. Которые своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим. Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и крепость, которую демонстрируете в отражении вражеских атак", — сказал Зеленский.

Глава государства и все собравшиеся почтили минутой молчания память героев, навсегда оставшихся на поле боя.

Читайте на портале "Комментарии" - Зеленский назвал сроки решающего периода войны в Украине.



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