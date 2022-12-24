10 месяцев полномасштабной войны России против Украины: главные выводы – прогнозы

Ровно десять месяцев назад – 24 февраля 2022 года, Российская Федерация начала необоснованную войну против Украины, назвав это "специальной военной операцией". За это время обе стороны потеряли десятки тысяч человек, часть украинских территорий оказалась оккупирована, но Россия потеряла куда больше в стратегическом, цивилизационном смысле. Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали результаты российско-украинского противостояния на данный момент и спрогнозировали, как оно может развиваться дальше.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Перспективы нашего государства стать полноценным членом европейской семьи очень велики

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов считает главным выводом то, что Украина состоялась как независимое государство.

"Независимость Украины всегда доставалась ей кровью. Это были короткие периоды в 17 веке, в 20 веке. Увы, но тогда не удалось отстоять свою независимость. Сейчас стало понятно, что мы сумели это сделать, подвергшись жуткой агрессии со стороны государства с имперскими амбициями, которое не понимает, что Украина уже НИКОГДА не будет частью "русского мира". Это важнейший исторический момент, когда мы имеем не косвенные, а прямые доказательства, что украинская нация сформировалась и достойна занять свое место в семье мировых народов", – подчеркивает эксперт.

У него нет сомнений, что Украина победит, что она отстоит свою независимость.

"Перспективы нашего государства стать полноценным членом европейской семьи очень велики. Слова философа Ницше – "то, что нас не убивает, делает нас сильнее" – вполне соотносимы с Украиной. Уже на сегодня можно констатировать, что украинская армия – самая сильная в Европе. А это совершенно другой статус нашего государства", – констатирует Виктор Савинов.

Единственный способ остановить Россию – мощная армия, наносящая противнику всё новые и новые болезненные удары

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран акцентирует, что Россия не достигла ни одной из своих поставленных стратегических целей. Тактические кое-какие успехи есть, но – не стратегические.

"При этом, пытаясь провести деструкцию Украины, Россия, по сути, провела собственную деструкцию. Пытаясь уничтожить нас под предлогом того, что из Украины якобы делают Антироссию, агрессор превратил в Антироссию фактически весь мир, который увидел тупую злобу, варварство и позор РФ. В то же время, за эти 10 месяцев украинский народ продемонстрировал невиданные стойкость и героизм, став символом борьбы за свободу", – подчеркивает эксперт.

При этом, продолжает он, мы видим возрождение, а, по сути, рождение и трансформацию украинской армии, ставшей принципиально иным субъектом.

"Если ранее в ней были профессиональные военные, контрактники, то теперь – и я это вижу изнутри – это действительно народная армия. Изменился количественный и качественный состав. Среднестатистический украинский солдат сейчас – человек с высшим образованием, а то и двумя, нередко с кандидатской степенью. Люди совершенно разных слоев населения и профессий пошли защищать Родину. При этом мы имеем надежный тыл – вся страна поднялась против российской агрессии, помогает ВСУ, каждый сражается на своем фронте. Феномен, народная армия, народная война. Принципиально иная модель, чего нет во многих армиях мира, – отмечает Виктор Таран. – Как итог – принципиальная смена отношения к армии в обществе. Такого уровня поддержки, уважения к ВСУ, как сейчас, я не видел нигде. Если человек в "пикселе" – к нему совсем иное отношение".

Прогнозы, по мнению эксперта, однозначны – Россия наступает, пока у нее есть силы, пока ей позволяют. Единственный способ ее остановить – мощная армия, наносящая противнику всё новые и новые болезненные удары. То, что делают сейчас набирающие силу ВСУ при поддержке международных партнеров.

"Если мы хотим, чтобы война завершилась как можно скорее, поддержку украинским вооруженным силам должен оказывать каждый. Россиян больше нас в четыре с лишним раза. И единственная наша возможность выстоять – объединить все усилия. И на фронте, и в тылу", – уверен Виктор Таран.

Мы победим врага не только на поле боя, но и на международном фронте

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Главный вывод – наша армия современная, профессиональная, успешно внедряющая стандартны НАТО. Мы осваиваем новое вооружение, новое мышление. В отличие от российской армии, якобы второй армии мира. Она не просто проигрывает, но и не демонстрирует хотя бы элементарную подготовку к новому типу войны. Мониторинг информационного поля демонстрирует, что российская армия недостаточно обеспечена, что там нет в общей массе мотивации, запала, желания воевать в Украине".

По словам Катерина Коваль, важно, что мы показываем высокие результаты не только на поле боя, но и на международном фронте.

"Президент Украины и его Офис активно продвигают идею о новой системе глобальной безопасности. В феврале возможно проведение саммита, посвященного поиску новой формулы мира для всех. И я верю, что всё больше стран подключиться к нашему видению того, как выглядит реально работающая система глобальной безопасности. Речь о прекращении войн раз и навсегда – не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира, – поясняет эксперт. – Чтобы в будущем любые попытки проявления агрессии пресекались на корню. Чтобы никто не смел даже просто угрожать ядерным ударом, вторжением, придумывая те или иные причины, не имеющие ничего общего с реальностью. Прогнозирую, что мы победим врага не только на поле боя, но и на международном фронте".

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