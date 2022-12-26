Ракет 70 полетит: в ОП рассказали, как россияне готовятся к новым ударам по Украине

Россия не отказалась от намерений вывести из строя энергосистему Украины. Именно поэтому враг активно готовится к новым массированным ударам по энергетическим объектам Украины. Тем не менее, очередная попытка агрессора навредить Украине снова потерпит неудачу. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что на момент совершения прошлой атаки у РФ в запасах было 460-500 крылатых ракет всех типов.

"Количество ракет снижается, доля авиационных уменьшается. Более точных Х-101/Х-555 все меньше, прибавляются "косые" Х-22. Ракет С-300 у них еще очень много — 8 тысяч. Другое дело, что они не достают ими в центр Украины", — отметил Арестович.

Он обратился к украинцам с призывом не игнорировать сигналы о воздушной тревоге в ближайшие дни, когда враг может совершить очередную атаку.

Алексей Арестович спрогнозировал, что очередной массированный удар по Украине может быть совершен в ближайшие дни. Есть вероятность, что россияне начнут активно применять баллистические ракеты типа "Искандер". И это, несмотря на то, что их всего у РФ осталось от силы штук 40. Есть еще у россиян "Калибры", а также наземные, дальнего воздушного базирования.

По мнению Арестовича, враг стандартно выпустит около 70 ракет и дальше уже будет новый вызов для нашей ПВО.

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