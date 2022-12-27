Россия выдвигает ультиматум. Лавров угрожает, что «вопрос решит армия России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил Украине ультиматум выполнить предложения Москвы, включая отказ от оккупированных Россией территорий, иначе ее армия "решит вопрос". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ, которым Лавров дал интервью.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Верхушка Кремля, включая Путина, Шойгу и Медведева, постоянно угрожают Украине. К их кругу публичных заявлений добавился еще министр иностранных дел России Сергей Лавров, который рассказал о предложениях России по временно оккупированным территориям Украины.

"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, отстранению оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны", — сказал Сергей Лавров.

Также Лавров пригрозил Украине и выдвинул ультиматум.

"Дело за малым: выполнить их. Иначе вопрос решит армия России", — сказал министр иностранных дел РФ.

В кремлевском нарративе Украина представлена ​​как зависимое государство под влиянием США и Запада. Таким образом, становится понятно, что Путин не стремится к мирным переговорам , а просто пытается получить больше времени для усиления своих войск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что есть только один способ справиться с таким параноиком как Путин.

Также "Комментарии" писали о страхах, из-за которых президент Российской Федерации напал на Украину. Главная причина – это угроза "русскому миру", если Украина присоединится к Западу и станет примером для РФ в развитии демократических и экономических ценностей.

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