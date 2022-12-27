Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал важную цель, а именно выход на границы 1991 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram- канал украинского чиновника.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Украинский чиновник и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил важные события впереди.

"Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года", – написал в собственном Telegram Ермак.

Как известно, Россия аннексировала Крым и захватила часть Луганской и Донецкой областей Украины в 2014 году после бегства Виктора Януковича. В 2022 году российские войска начали масштабное вторжение с севера, востока и юга Украины.

В начале инвазии РФ контролировала сотни городов и сел, однако силы ВСУ смогли отразить наступление российской армии, уволили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В конце лета украинские войска перешли в контрнаступление и деоккупировали населенные пункты на востоке Украины, а со временем уволили Херсон на юге. Теперь цель украинцев полностью вернуть контроль над Украиной в границах 1991 года.

Посмотреть сообщение Андрея Ермака можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака на произошедшие 16 декабря массовые ракетные обстрелы. Тогда украинский чиновник назвал россиян "закомплексованными неудачниками".

Также "Комментарии" писали о том, что известно, когда Украина планирует предложить мирные переговоры для Российской Федерации. Вероятно, это произойдет в феврале, когда украинская армия улучшит свои позиции на фронте.

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