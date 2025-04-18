ВСУ вновь отступили в Донецкой области: в DeepState показали карту

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 18 апреля аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских войск возле Разлива и в Константинополе Донецкой области.

Наступление России. Фото DeepState

"Враг продвинулся возле Разлива и в Константинополе", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, в ночь на 17 апреля аналитики DeepState обновили карту, сообщив о продвижении россиян возле двух населенных пунктов Донецкой области – Котляровки и Запорожья. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете мониторингового канала "".

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские воины восстановили контроль над позициями вблизи населенного пункта Новый Труд вблизи Покровска, а также в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении. В то же время российские войска осуществили небольшой прорыв возле Надиевки и Сухой Балки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке мониторингового канала "DeepState".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по Украине на Пасху. Также, по его словам, Путин собирается продолжить атаковать после пасхальных праздников. Может ли РФ нанести масштабные удары по Украине на Пасху? Какие самые опасные дроны РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – украинские защитники сумели оттеснить российских оккупантов в районе поселка Шевченко к югу от Покровска Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.



