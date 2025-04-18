logo

BTC/USD

84654.01

ETH/USD

1578.78

LTC/USD

75.08

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ вновь отступили в Донецкой области: в DeepState показали карту
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ вновь отступили в Донецкой области: в DeepState показали карту

DeepState зафиксировал продвижении оккупантов в Донецкой области

сегодня, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 18 апреля аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских войск возле Разлива и в Константинополе Донецкой области.

ВСУ вновь отступили в Донецкой области: в DeepState показали карту

Наступление России. Фото DeepState

"Враг продвинулся возле Разлива и в Константинополе", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, в ночь на 17 апреля аналитики DeepState обновили карту, сообщив о продвижении россиян возле двух населенных пунктов Донецкой области – Котляровки и Запорожья. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете мониторингового канала "". 

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские воины восстановили контроль над позициями вблизи населенного пункта Новый Труд вблизи Покровска, а также в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении. В то же время российские войска осуществили небольшой прорыв возле Надиевки и Сухой Балки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке мониторингового канала "DeepState".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по Украине на Пасху. Также, по его словам, Путин собирается продолжить атаковать после пасхальных праздников. Может ли РФ нанести масштабные удары по Украине на Пасху? Какие самые опасные дроны РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – украинские защитники сумели оттеснить российских оккупантов в районе поселка Шевченко к югу от Покровска Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/21679
Теги:

Новости

Все новости