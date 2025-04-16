ВСУ восстановили важные позиции: в DeepState подтверждают, что врагу пришлось отступить

Украинские воины восстановили контроль над позициями вблизи населенного пункта Новый Труд вблизи Покровска, а также в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении. В то же время российские войска осуществили небольшой прорыв возле Надиевки и Сухой Балки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке мониторингового канала "DeepState".

Силы Обороны Украины восстановили позиции под Покровском. Фото DeepState

По информации DeepState, Силы Обороны Украины восстановили утраченные ранее позиции в районе населенного пункта Новый Труд, который расположен в трех километрах к югу от Покровска Донецкой области. Также украинские подразделения оттеснили российских оккупантов в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении.

В то же время на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска осуществили определенное тактическое продвижение в районах Надиевки и Сухой Балки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последние дни российские войска активны на участке вблизи Великой Новоселки в Донецкой области. Об этом говорилось в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

"Враг очень активен на участке и массово применяет технику. Только за 13 апреля в штурмовых действиях было привлечено не менее 20 единиц ВВТ и 41 мотоцикл. Основной удар приходится между Привольным и Бурлацким. Последнее село на пару домов и с малым количеством укрытий, но там периодически фиксируются группы противника", – говорилось в сообщении DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 10 апреля аналитический мониторинговый проект DeepState обновил карту, сообщив о продвижении российских войск около четырех населенных пунктов Донецкой области.



