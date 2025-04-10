В DeepState вновь изменили карту: куда прорвались россияне

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ночь на 10 апреля аналитический мониторинговый проект DeepState обновил карту, сообщив о продвижении российских войск около четырех населенных пунктов Донецкой области.
Наступление России. Фото из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники сумели оттеснить российских оккупантов в районе поселка Шевченко к югу от Покровска Донецкой области. Об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.
Также издание "Комментарии" сообщало – в районе Лимана в Донецкой области российские оккупационные войска продолжают усиливать давление на позиции ВСУ. На отдельных участках фронта оккупанты достигают успеха. Об этом говорится в обновленном сообщении мониторингового канала DeepState.
Ранее "Комментарии" писали – российские захватнические войска могут иметь планы о том, чтобы создать буферную зону в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Эксперты обращают внимание на заявление главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского в интервью "Левому берегу", где он заявил, что российские войска усилили наступление на "всех основных направлениях" и начали наступательные действия в Сумской и Харьковской областях.
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