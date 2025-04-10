В США рассказали, где россияне хотят создать буферную зону

Российские захватнические войска могут иметь планы о том, чтобы создать буферную зону в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Российские войска продолжают незначительное продвижение в районе границы Сумской и Курской области РФ, но группировка российских войск в этом районе, скорее всего, не сможет начать крупную наступательную операцию на город Сумы в ближайшее время без получения значительного подкрепления", – говорится в отчете.

Эксперты обращают внимание на заявление главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского в интервью "Левому берегу", где он заявил, что российские войска усилили наступление на "всех основных направлениях" и начали наступательные действия в Сумской и Харьковской областях.

Аналитики предполагают, что российское военное командование, скорее всего, хочет сформировать буферную зону вдоль границы в Сумской области, хотя российские командиры, возможно, намерены продвигаться дальше в Сумскую область и в направлении города Сумы в будущем.

Ранее ISW оценивало, что российские войска не будут пытаться продвинуться дальше на север Сумской области или атаковать город Сумы, пока украинские войска сохранят свое выступление в Курской области.

Эксперты отмечают, что недавние атаки России на север Сумской области указывают на то, что российское военное командование может попытаться воспользоваться разрушением украинского выступления в Курской области, чтобы создать буферную зону в Сумской области или начать наступление на город Сумы и сделать его непригодным для проживания гражданских.

"Путин может намереваться использовать дальнейший прогресс в Сумской области и давить на город Сумы, чтобы требовать от Украины передать часть Сумской области России во время будущих мирных переговоров", – допустили эксперты.

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