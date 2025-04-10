В США рассказали, где россияне хотят создать буферную зону

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска могут иметь планы о том, чтобы создать буферную зону в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Эксперты обращают внимание на заявление главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского в интервью "Левому берегу", где он заявил, что российские войска усилили наступление на "всех основных направлениях" и начали наступательные действия в Сумской и Харьковской областях.
Аналитики предполагают, что российское военное командование, скорее всего, хочет сформировать буферную зону вдоль границы в Сумской области, хотя российские командиры, возможно, намерены продвигаться дальше в Сумскую область и в направлении города Сумы в будущем.
Ранее ISW оценивало, что российские войска не будут пытаться продвинуться дальше на север Сумской области или атаковать город Сумы, пока украинские войска сохранят свое выступление в Курской области.
Эксперты отмечают, что недавние атаки России на север Сумской области указывают на то, что российское военное командование может попытаться воспользоваться разрушением украинского выступления в Курской области, чтобы создать буферную зону в Сумской области или начать наступление на город Сумы и сделать его непригодным для проживания гражданских.
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