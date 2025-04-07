В DeepState назвали направление фронта, где ситуация стремительно обостряется

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Кравцев Сергей
В районе Лимана в Донецкой области российские оккупационные войска продолжают усиливать давление на позиции ВСУ. На отдельных участках фронта оккупанты достигают успеха. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном сообщении мониторингового канала DeepState.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По данным аналитиков DeepState, ситуация на участке Новое – Екатериновка – Невское продолжает усложняться для ВСУ. Российские захватчики имеют преимущество на этом участке фронта и осуществляют активные наступательные операции.
В частности, в районе Новомихайловки проводятся штурмовые действия, а в окрестностях Невского и Нового российские подразделения имели тактический успех. Екатериновка находится под постоянным давлением со стороны оккупационных сил.
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Также издание "Комментарии" сообщало – 2025-й может стать переломным на фронте в пользу Вооруженных сил Украины, если украинский тыл обеспечит надлежащую поддержку военным. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Апостроф TV.
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