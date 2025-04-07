В DeepState назвали направление фронта, где ситуация стремительно обостряется

В районе Лимана в Донецкой области российские оккупационные войска продолжают усиливать давление на позиции ВСУ. На отдельных участках фронта оккупанты достигают успеха. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном сообщении мониторингового канала DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков DeepState, ситуация на участке Новое – Екатериновка – Невское продолжает усложняться для ВСУ. Российские захватчики имеют преимущество на этом участке фронта и осуществляют активные наступательные операции.

В частности, в районе Новомихайловки проводятся штурмовые действия, а в окрестностях Невского и Нового российские подразделения имели тактический успех. Екатериновка находится под постоянным давлением со стороны оккупационных сил.

"К сожалению, ситуация складывается на данном отрезке для Сил Обороны не лучшим образом. Неэффективное использование ресурсов бригады, которая держит зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преимущество россиян в дронах и возможностях поражения дает о себе знать. Ситуация ухудшается и ее необходимо спасать", – говорится в сообщении аналитиков.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 2025-й может стать переломным на фронте в пользу Вооруженных сил Украины, если украинский тыл обеспечит надлежащую поддержку военным. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Апостроф TV.



