Ветеран назвал условие, при котором 2025 станет переломным для ВСУ

2025 может стать переломным на фронте в пользу Вооруженных сил Украины, если украинский тыл обеспечит надлежащую поддержку военным. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Апостроф TV .

Евгений Дикий (фото из открытых источников)

"Я бы рискнул сказать, что 2025 год точно будет переломным. И с очень высокой вероятностью – в нашу пользу. Но это не 100% исключительно по одной причине – я не до конца уверен у нас с вами, в украинском тылу", – заявил он.

По словам Дикого, тыл является единственным фактором, который может помешать Украине добиться перелома в войне. Он отметил, что если тыл в 2025 году будет работать хотя бы наполовину так же, как в 2022-м, и не будет тратить ресурсы на второстепенные вещи, это приблизит победу.

"Если украинский тыл наладит нормальную мобилизацию, наконец, начнет тратить деньги в первую очередь на нашу оборонную промышленность... то этот год должен стать переломным в военном смысле. Мы уже достаточно близки к этому моменту. И наша армия для этого делает все возможное", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что пик могущества российской армии прошел. В 2023 году многие ожидали действительного состоявшегося масштабного наступления РФ, однако украинские военные смогли его сдержать, даже несмотря на задержку помощи от США из-за позиции республиканцев.

"Самое страшное для нас было летом-осенью 2023 года, когда россияне имели преимущество и в живой силе, и в боеприпасах. С тех пор многое изменилось: доехало западное оружие, украинская оборона значительно укрепилась. Хотя его до сих пор недофинансируют, и оно может значительно больше", — подчеркнул Дикий.

Он также обратил внимание на реформы в оборонном секторе. В частности, по его словам, продолжающаяся сейчас корпусная реформа уже приносит результаты. Благодаря ей удалось удержать Покровск, а также начать продвижение в Торецке – год назад казалось невозможным.

"То есть перелом на фронте медленно происходит", — подытожил ветеран.