Ветеран назвал условие, при котором 2025 станет переломным для ВСУ

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Лиля Воробьева
2025 может стать переломным на фронте в пользу Вооруженных сил Украины, если украинский тыл обеспечит надлежащую поддержку военным. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Апостроф TV .
Евгений Дикий (фото из открытых источников)
По словам Дикого, тыл является единственным фактором, который может помешать Украине добиться перелома в войне. Он отметил, что если тыл в 2025 году будет работать хотя бы наполовину так же, как в 2022-м, и не будет тратить ресурсы на второстепенные вещи, это приблизит победу.
Он также отметил, что пик могущества российской армии прошел. В 2023 году многие ожидали действительного состоявшегося масштабного наступления РФ, однако украинские военные смогли его сдержать, даже несмотря на задержку помощи от США из-за позиции республиканцев.
Он также обратил внимание на реформы в оборонном секторе. В частности, по его словам, продолжающаяся сейчас корпусная реформа уже приносит результаты. Благодаря ей удалось удержать Покровск, а также начать продвижение в Торецке – год назад казалось невозможным.
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