Действительно ли РФ готовится к большому наступлению: как действовать Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца. В частности, глава государства предупредил об угрозе с севера. The Associated Press со ссылкой на Генштаб ВСУ отмечает, что Россия готовит масштабное наступление, которое должно длиться от 6 до 9 месяцев, почти весь 2025 год. Якобы Кремль планирует масштабное наступление с многосторонним прорывом вдоль 1000-километровой линии фронта. Действительно ли на фоне разговоров о переговорах и перемирии Путин может решиться на новую авантюру? На каком направлении фронта существует самая большая угроза? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Наступление России. Фото из открытых источников

Территория, захватываемая российскими войсками, постоянно уменьшается

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, если президент говорит о подготовке России к наступлению, то, возможно, у него есть какая-то более достоверная информация.

"Однако откровенно от моего общения, от западных аналитиков, западных разведок, западных масс-медиа со ссылкой на западную разведку я скажу, что не видел намеков или материалов на тему, что Российская Федерация готовит что-то очень огромное, что она будет наступать или, к примеру, в Крыму собрано 200 тысяч военнослужащих, которые спят и видят, как бы только начать наступательные действия на юге Украины или на другом направлении фронта", – отметил эксперт.

Иван Ступак отметил, что даже наоборот российское наступление тормозится. Это происходит, начиная с ноября 2024 года.

"Территория, захватываемая российскими войсками, постоянно уменьшается. Если в ноябре это было 700 квадратных км, то за половину марта это ориентировочно 30 км. Поэтому, анализируя все эти разговоры, говорить, что Российская Федерация что-то планирует и собирается наступать пока оснований нет. Конечно, у президента может быть какая-то другая дополнительная информация, но из того, что мы видим в реальности, говорить о большом наступлении РФ пока преждевременно", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Нужно решить три момента

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко так прокомментировал ситуацию:

"Готовиться нужно к дальнейшей борьбе. Россияне формируют соответствующие резервы для проведения операций в тех областях, о которых говорил президент".

По мнению эксперта, Украине нужно в первую очередь провести справедливую мобилизацию.

"Полагаясь только на рекрутинги, закрыть вопрос с дефицитом людей в Вооруженных силах не удастся. Во-вторых, нужно перевести экономику на военный строй. И третий момент – нужно ввести законодательство, повышающее ответственность каждого гражданина за выполнение своих обязанностей по защите нашего государства. У нас нет времени чего-то ожидать. Ситуация только усугубляется. Второй год идет интенсивное наступление Вооруженных сил РФ и нам до сих пор не удается остановить его. Однако мы не можем это сделать, потому что не меняется ситуация по тем пунктам, которые были названы выше", – констатировал Игорь Романенко.

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