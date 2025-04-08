ВСУ ломают планы РФ под Покровском: в DeepState раскрыли детали

Украинские защитники сумели оттеснить российских оккупантов в районе поселка Шевченко к югу от Покровска Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом аналитики отмечают, что есть и нехорошие новости для Украины. Враг сумел продвинуться в нескольких других точках в Донецкой области, а также в Курской области России.

По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Часовом Яру и вблизи Новолюбовки в Донецкой области.

Российские войска также оттеснили украинских военных вблизи населенного пункта Гуево в Курской области РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в районе Лимана в Донецкой области российские оккупационные войска продолжают усиливать давление на позиции ВСУ. На отдельных участках фронта оккупанты достигают успеха. Об этом говорится в обновленном сообщении мониторингового канала DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца. В частности, глава государства предупредил об угрозе с севера. The Associated Press со ссылкой на Генштаб ВСУ отмечает, что Россия готовит масштабное наступление, которое должно длиться от 6 до 9 месяцев, почти весь 2025 год. Якобы Кремль планирует масштабное наступление с многосторонним прорывом вдоль 1000-километровой линии фронта. Действительно ли на фоне разговоров о переговорах и перемирии Путин может решиться на новую авантюру? На каком направлении фронта существует самая большая угроза? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



